Öz Taşıma İş Sendikası’ndan üyelerine mizah dolu gece

Taşımacılık sektöründe lider konumda olan Öz Taşıma-İş Sendikası, Ramazan ayında Gaziantep Gazi Ulaş AŞ’de çalışan üyeleri için Gazi Ulaş AŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte etkinlik düzenledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirilen Ramazan etkinliği, Gazi Ulaş AŞ’de şoför olarak çalışan Mehmet Ali Çolak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavet sonrası sahne alan HM organizasyon ekibi ortaya koydukları meddah, manici ve Hacivat ile Karagöz perde oyunuyla izleyenleri güldürdü. Orta oyunlarından sonra "Lütfen Saygı" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Sergilenen oyunda tiyatro oyuncularının yerine sendika üyeleri rol aldı. Toplu taşıma hizmeti verirken başlarından geçen olayları eğlenceli bir şekilde sahneye koyan sendika üyeleri, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlik sonrası ortak açıklama yapan Öz Taşıma-İş Sendikası ve Gazi Ulaş AŞ yetkilileri, daha önce halı saha futbol turnuvası ve piknik etkinlikleri gibi sosyal faaliyetler düzenlediklerini belirterek, ilerleyen zamanlarda farklı etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti. Düzenlenen programa Gazi Ulaş AŞ Genel Müdürü Recep Tokat, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Halil İbrahim Kaya ve çok sayıda üye katıldı.