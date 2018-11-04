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Öz Taşıma-İş TEKPARK'ta TİS bilgilendirmesi yaptı

Öz Taşıma-İş Sendikası, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKPARK A.

Ş.'de otobüs şoförü olarak görev yapan üyeleriyle bir araya geldi ve TİS süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, TEKPARK A.Ş.'deki üyeleriyle buluştu. 31 Mayıs tarihinde başlayan ve arabulucu safhasında sona gelinen Toplu İş Sözleşmesi süreciyle ilgili üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Genel Başkan Toruntay, üyelerin sorularını da cevapladı.


İki oturumlu ve yemekli olarak gerçekleştirilen toplantının ilk oturumuna 180, ikinci oturumuna ise 200 üye katıldı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantı sonrası üyelere katılımları için teşekkür eden Genel Başkan Mustafa Toruntay, sürecin hayırlara vesile olmasını diledi.


Gerçekleştirilen toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı da katıldı.

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