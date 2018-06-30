Öz Taşıma İş’ten Çanakkale ve Bursa gezisi

Sosyal sendikacılığı en iyi şekilde gösteren Öz Taşıma-İş Sendikası yoluna emin adımlarla devam ederken, baş temsilci ve temsilcilerine gezi düzenledi. İlk olarak Çanakkale’ye giden sendika yöneticileri ve temsilcileri Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü olan Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret etti. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide savaşın izlerini hala taşıyan yerler gezildi.

Çanakkale’den sonra Bursa’ya geçen Öz Taşıma-İş Sendikası burada da ecdat yadigarı yerleri gezdi. Bursa şehir merkezinde bulunan cami ve türbeleri gezen sendika üyeleri, son olarak Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Gezi hakkında açıklama yapan sendika yöneticileri, "Temsilcilerimizin birbirleriyle kaynaşması, birbirini daha iyi tanıması ve az da olsa iş hayatının stresini atmaları için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. İmkanlarımız dahilinde zaman zaman sendika olarak böyle faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz piknik etkinliklerimiz, düzenlediğimiz halı saha futbol turnuvaları bu etkinliklerimize birer örnek. İnşallah bu tür organizasyonları daha sık yapacak ve üyelerimizle sürekli beraber olacağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcıları Av. Mehmet Ali Kayabaşı ve Murat Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 110’a yakın sendika temsilcisi yer aldı.