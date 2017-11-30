Öz Taşıma’dan öğrencilere eğitim yardımı

Elimizden geldiğince üyelerimizin çocuklarına birtakım desteklerde bulunuyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, üyelerinin çocuklarına eğitim yardımında bulundu. Genel Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Bu yıl eğitim yardımımızın ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene 900 öğrencimize yardım yapmıştık bugün bin 480 öğrencimize yardımında bulunacağız. Sosyal sendikacılığın öncülüğünü yapıp bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Elimizden geldiğince üyelerimizin çocuklarına birtakım desteklerde bulunuyoruz” dedi.

"Bu yardım ile üyelerimize küçük bir katkı sağlamayı amaçladık" diyerek sözlerine devam eden Başkan Toruntay, “Geçen yıl ön lisans öğrencilerimize 150 lira, lisans öğrencilerimize ise 300 lira verdik, bu yıl 50 lira artırarak öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına ufak da olsa destek sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürerek, üyelerimize ve evlatlarımıza elimizden geldiğince yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise, “Öz Taşıma-İş Sendikasını kutluyorum. Oldukça önemli bir faaliyet yürütüyorlar. Hedefleri olan bir sendika ve inanıyorum ki, bu hedeflerine kısa sürede ulaşacaklardır” dedi.

Nevzat Ceylan’dan sonra söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal ise, “Eğitim yardımları için Öz Taşıma-İş Sendikasını tebrik ediyoruz. Sosyal sendikacılık alanında öncülük eden sendikamızın diğer sendika ve STK’lara örnek olmasını diliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise, “Sendikacılık gerçekten çalışanların hak ve hukuku korumak adına önemli kuruluşların başında geliyor. Sendikalar sadece üye sayısı ile değil üyelerinin ailelerini de kol kanat gererse daha güçlü bir yapı olur. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize yönelik yapılan bu yardımdan dolayı sendikamızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe; AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Aydın Ünal, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, EGO Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özdemir, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karaderili, üyeler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.