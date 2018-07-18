Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 09:46

Özel çocuklar Başkan Çetin’i ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa açtığı kurslara katılan Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel çocukları, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti.

Özel çocuklar Başkan Çetin’i ziyaret etti

18 Temmuz 2018 09:46


Pursaklar’da göreve geldiği günden beri birçok ilke imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye ve halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mart 2016’da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi’nin ardından ilçedeki özel çocuklar için de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa kurslar düzenleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tevfik İleri Kültür Merkezinde özel çocukları ağırladı. Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Çetin "Çocuklarımızın ve ailelerin tebessüm ettiğini görmek bizim için çok önemli. Yaptığımız hizmetlerin arka planında insanların huzur ve mutluluğu yer alıyor. Rabbim bu güzel yavrularımızın yüzünü hep güldürsün" dedi.


Kurslara katılan özel çocuklar yaptıkları çalışmaların ürünlerini Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hediye etti. Ziyaretin sonunda Başkan Selçuk Çetin misafirleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç