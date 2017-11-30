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30 Kasım 2017 10:39

Özel çocuklardan Başkan Yaşar’a sevgi seli

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle zihinsel engelli çocuklara eğitim-öğretim veren Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özel çocuklardan Başkan Yaşar’a sevgi seli

30 Kasım 2017 10:39


Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere eğitim-öğretim verilen Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulunda önce Okul Müdürü Ümit Özcan ve müdür yardımcıları ile bir araya gelen Yaşar, sınıfları gezerek çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Göreve geldiğinde engelliler adına hiçbir yatırım teslim almadığının altını çizen Başkan Yaşar, “Engelli vatandaşın hakkının sağlıklı vatandaş kadar önemli olduğuna inanıyorum. 9 yıldır tüm yurttaşlarımızı mutlu edecek yatırımlar yapmaya gayret ettik. Belediyemizde engelli istihdamı konusunda da kotanın çok üzerindeyiz. Sağlıklı bireylerin olduğu kadar engelli vatandaşlarımızın da yaşamaktan onur duyduğu, mutlu olduğu bir Yenimahalle için var gücümüzle çabalıyoruz. Bunun için Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezini yaptık. Aynı şekilde Omurilik Yaşam Merkezini de biz yaptık ve idaresini derneğe verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık teslim ettik. Belediyenin ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere verdiği Yenikart’ta önceliği engellilere verdik. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik. Engelli hizmet araçlarımızı engellilerimizin hizmetine sunduk. Tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston, yani araç gereç bakımından gücümüz yettiği kadar tüm engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi sırada Umut Evi var. Bir bu eksiğimiz kaldı. İnşallah engelli yatırımlarımızı Engelliler Umut Evi Projesi ile taçlandıracağız” dedi.


Sınıfları ve okul bahçesini gezerek ihtiyaçları tespit eden Yaşar, öğretmenler odasına girerek eğitmenlere de başarılar diledi. "Sizin işiniz diğer öğretmenlere göre çok daha zor" diyen Yaşar, “Bu çocuklar ekstra sevgiyle eğitilebilen çocuklar. Yükünüz oldukça ağır. Öğretmenlik kutsal bir görev. Size kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.




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