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13 Ağustos 2018 09:33

(Özel) Çocukların, ’1 dolarlık’ ölüm oyunu

Ankara’da düğün konvoyunun önünü kesmeye çalışırken hareket halindeki arabanın üzerine atlayan çocuklar büyük tehlike atlattı.

(Özel) Çocukların, ’1 dolarlık’ ölüm oyunu

13 Ağustos 2018 09:33


Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikâh Salonu önünde alınmayan önlemler nedeniyle, düğün konvoyunu engellemeye çalışan çocuklar ’1 dolar’ alabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor. Gelin arabasının önüne atlayan bir çocuk, daha sonra arabanın üzerine çıkarak hayatını hiçe saydı. Gelin arabasını kullanan damat, duruma aldırış etmeden kaportasında tutunan çocuğun bulunduğu aracı sürmeye devam etti. Damadın, tüm uğraşlarına rağmen çocuğun inmemesi üzerine aracı durdurmak zorunda kaldı. Aracından inen damat, çareyi çocukları kovalamakta buldu. Arabanın ön camından damada ’1 dolar’ için yalvaran çocukların bu anları ise objektiflere takıldı. Bir başka çocuk ise aracın ön tarafında oturan kişinin elinden parayı almaya çalıştığı görüldü.


Nikah salonları önünde gerekli önlem alınmamasından dolayı sıkça yaşanan bu olaylarda çocuklar çoğu zaman durmayan arabaların altında ezilme tehlikesi atlatıyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan düğün sahipleri ise zaman zaman polisi arayarak yardım istiyor.




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