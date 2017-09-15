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15 Eylül 2017 13:08

Özel eğitim kurumlarının olduğu binada yangın paniği

Başkent’te özel eğitim kurumlarının bulunduğu bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Özel eğitim kurumlarının olduğu binada yangın paniği

15 Eylül 2017 13:08


Yangın, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki özel eğitim kurumlarının bulunduğu bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binadaki kat görevlileri ise derste olan öğrencileri uyararak dışarıya çıkmalarını sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek, vatandaşların binaya yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği itfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.


Bir vatandaş, "Yukarıdan alev topu gibi bir şey çıktı. 5 dakika sonra da itfaiye geldi. Ankara itfaiyesine helal olsun, hemen geldiler" dedi.


Yangın esnasında binada olan bir öğrenci ise derste olduklarını, kat görevlilerinin uyarısı üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.




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