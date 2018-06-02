Toplamda 51 bin 214 öğrencinin müracaat ettiği 15 branştan 9 ülke öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışma yazılı ve internet ortamında gerçekleşti.

Bu başarıyı yakalayan öğrenciler aynı zamanda tüm dünyada geçerliliği olan diplomaya da sahip olurken, güçlü rakipleri arasından başarıyla öne çıkan öğrenciler ülkeleri adına kazandıkları bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler. Diğer taraftan finallere katılan tüm öğrencilerin ortalamasına göre Özel Evrensel Fen Lisesi Öğrencileri Türkiye’de en iyi üç okuldan biri oldu.

Türkiye ve Dünyadan birçok özel ve devlet okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve katılımcı ülkelerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından da desteklenen bu yarışmada dereceye giren öğrencileri Özel Evrensel Eğitim Kurumları Kurucusu Cavit Gürsoy ve Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu gösterdikleri üstün başarılardan dolayı kutladılar.