Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında Evrensel Fen Lisesi “Fizik” dalındaki projesi Türkiye üçüncüsü ödülünü aldı. Evrensel Kolej Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, başarılarından dolayı ödül alan öğrencilerini tebrik etti.

Bu yıl 49.su düzenlenen ve toplamda 11 proje birincilik ödülüne, 21 proje ikincilik ödülüne ve 31 proje üçüncülük ödülünün layık görüldüğü yarışmada Fizik alanında birincilik ödülünü Ankara Özel Evrensel Fen Lisesi öğrencileri Zeynep Ebrar Avcıoğlu ve Feyza Kılıç yaptıkları “Patlayıcı düzeneğin mikrodalga kaynakları ile uzaktan etkisiz hale getirilmesi” adlı projeleriyle aldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım alanlarında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 2018 yılında yapılan başvurular, geçen yıla oranla yüzde 16 oranında arttığı ve toplamda 16 bin 181 öğrencinin başvurduğu bildirildi.

Evrensel Kolej Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nın final aşamasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan öğrencilerin, üniversite sınavına girecekleri yıl ödül aldıkları alanla ilgili (ÖSYM) Kontenjan Kılavuzu’nda belirtilen bölümleri tercih etmeleri halinde, yarışmada aldıkları dereceyle orantılı ek puan uygulamasından yararlanacaklarını bildirdi.

Özel Evrensel Eğitim Kurumları Kurucusu Cavit Gürsoy ve Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu başarılarının her yıl artarak devam edeceğini belirterek öğrenci ve danışman öğretmenlerini tebrik etti.(BA-BC -