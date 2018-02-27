(Özel haber) 86 yaşındaki Durmuş dede Afrin için göreve hazır

Askerlik görevini 1950-1952 yılları arasında Erzurum’da tankçı olarak yapan ve şuan Ankara’da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Durmuş Altındal, aldığı bin 400 TL emekli maaşının 815 TL’sini Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı. Bölücü terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG’ye yönelik sınır hattında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak isteyen Altındal, “Dua okuyacağım, sonra tankı alıp teröristleri Afrin’den kovalayacağım” dedi.

Afrin’de yürütülen operasyonu takip ettiğini belirten Durmuş dede, “Bin 400 lira maaş alıyorum, maaşımdan 815 TL’sini Afrin’deki Mehmetçiğe göndereceğim. Bende askerliğimi tankçı çavuş olarak yaptım. Tankların her şeyini bilirim ve tanırım. Başbakanımız ‘Eğitilmiş erlerden bazılarını Afrin’e göndereceğim’ demişti. Ben eğitilmişim, tank şoförlüğü de yaparım. Yaşın geçmiş yapamazsın deseler de ben işin başına geçtikten sonra 32 yaşında olurum. Tankı alacağım Afrin’de teröristleri kovalayacağım. Ben onları öldürmeyeceğim. Onları oradan kovacağım. İnsanlar ölür fakat eserleri ölmez. Atatürk bize Cumhuriyeti bıraktı. Ben Cumhuriyeti nasıl kurduğumuzu bilirim. Annelerimiz ve babalarımız öküz arabalarıyla erzak götürürlerdi. Şimdi her şeyin vasıtası var ve yemek derdi yok. Atatürk’ü anıyorum” ifadelerini kullandı.

Altındal Cumhuriyet ile ilgili şu şiiri okudu:

“Cumhuriyet can verdik, kan akıttık, öyle kavuştuk sana. Adın bile bahtiyarlık veriyor insana. Seviyoruz biz seni canımızdan ileri, Atamıza söz verdik dönmeyeceğiz geri. Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız, damarımızda saklı senin için kanımız. Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet, yüz binlerce şehidin adıdır Cumhuriyet.”

“Dua okuyacağım, sonra tankı alıp teröristleri Afrin’den kovalayacağım”

Durmuş Altındal, sözlerine şöyle devam etti:

“Reisi Cumhurumuzun söylediği bir söz var, ‘Bir olalım, diri olalım, dürüst olalım ve kardeş olalım.’ Türkiye o zaman dünyaya ferman okutur ve her zaman kazanır. Bizim bunun için bir olup, dürüst olup çok çalışmamız lazım. İnşallah bu terör yok olur. Ben Afrin’e gitmek istiyorum ama bana demesinler ki, ‘Sen ne yapacaksın Afrin’de’, dua okuyacağım, sonra tankı alıp teröristleri Afrin’den kovalayacağım. Bunun için gitmek istiyorum."