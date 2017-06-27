Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Aksaray ve Konya sınırlarının buluştuğu noktada bulunan Tuz Gölü’ne havaların ısınmasıyla birlikte kuluçka dönemine giren flamingolar da geldi. Uluslararası kriterlere göre A sınıfı sulak alan olan Tuz Gölü, ilkbaharda göl içinde oluşan adalarda ve göl kıyısındaki bataklıklarda suna, angıt, çamurcun, büyük yağmurcun, kocagöz, ince gagalı martı, gümüşü martı ve bataklık kırlangıcının yanı sıra ornitolojik önemi nedeniyle en büyük flamingo kolonisinin kuluçka alanını oluşturuyor. Sayısız kuş türü ve özellikle Avrupa’da nesli tükenmekte olan flamingolar için yaşam alanı niteliğinde olan Tuz Gölü, flamingoların Türkiye’deki en önemli kuluçka alanı olup, gölün orta kesimlerinde çok sayıda yuvadan oluşan koloniler bulunuyor.

Flamingoların yıllardır göç yoluyla Tuz Gölü’ne geldiklerini ve burada yumurtladıktan sonra kış döneminde yeniden döndüklerini söyleyen Şereflikoçhisar Belediyesi İmar İşleri Müdürü Şener Erdil, Şereflikoçhisar’da halkın flamingolara çok fazla ilgi göstermediğini belirtti. Koruma alanı olan Tuz Gölü’ne flamingoların neden geldiklerini anlatan Erdil, “Tuz Gölü’nde bir mineral var, flamingoların kanatlarındaki rengin o mineralden geldiğini biliyoruz” dedi.