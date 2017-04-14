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14 Nisan 2017 14:04

(Özel haber) Başkentte eski CHP milletvekili polisi alarma geçirdi

Başkent’te bir binada arama yapan polis ekiplerine silah çektiği iddia edilen eski CHP Milletvekili Ömer Çiftçi, gözaltına alındı.

(Özel haber) Başkentte eski CHP milletvekili polisi alarma geçirdi

14 Nisan 2017 14:04


Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 526 sokakta bulunan bir binada arama yapmaya giden sivil polis ekipleri ile aynı binada oturan eski CHP milletvekili Çifçi, tartıştı. Polis ekiplerinin arama kararını göstermesine rağmen Çiftçi’nin, ekipleri engellemeye çalıştığı iddia edildi. Bu sırada polis ekipleri destek isterken Çiftçi’nin de silah çektiği öne sürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri çelik yelek giyerek binaya girdi. Polisler Çiftçi’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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