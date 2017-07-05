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05 Temmuz 2017 09:54

(Özel Haber) Beypazarı’nın tek semer ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kaybolan mesleklerden semercilik mesleğini devam ettiren İbrahim Atıcı, 42 yıldır baba mesleğini icra ediyor.

(Özel Haber) Beypazarı’nın tek semer ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

05 Temmuz 2017 09:54


Baba mesleği semerciliği 42 yıldır devam ettiren ve Beypazarı’nda bu mesleği yapan tek usta olan İbrahim Atıcı, mesleğinin artık yeni nesil tarafından bilinmediğini ve ölü meslek olduğunu söyleyerek, ek işler yapmasa geçinmelerinin çok zor olduğunu dile getirdi. 57 yaşındaki 2 çocuk babası Atıcı, “Benim çıraklık zamanımda bu caddede 11 tane semerci vardı, şimdi ise tek kaldım. Köylerde insan kalmadı. Semercilik dışında yan gelir getirici işler pazarcılık, nalbantlık, hırdavatçılık yapıyorum. Yoksa aç kalırız” dedi.


Mesleğini geçmişle kıyaslayan Atıcı, "Biz bu dükkanda 3 kişi çalışırdık. 600 semer yapardık ve 11 semerci vardı, semercilik mesleği bitti. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte araçlar çoğaldı, köyde insan kalmadı. Semeri artık sadece çoban eşeğinde kullanıyorlar, çoban eşeği de olmasa semercilik bitmiştir. Ben çocukken en güzel meslek semercilik, kalaycılıktı. İnsanlar para verip de öğreniyorlardı” diye konuştu.




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