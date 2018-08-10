(Özel Haber) Biberonla beslenen oğlak oto sanayinin maskotu oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi’nde oto tamir dükkanı bulunan Tatlıerik kardeşler, iş yerinde biberonla beslediği oğlak ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Memlekette gördükleri 2 aylık oğlağı satın alarak oto tamir dükkanında bakmaya başlayan tamirci ustaları, oğlağın her gün bakımını yapıp beslenmesini sağlıyor.

Oğlağa bakmak için seferber olan kardeşler ve çırakları oğlağı sanayi ortamına alıştırmayı başardılar. Kısa sürede Karacaören Sitesi esnafının da maskotu haline gelen sevimli oğlağa, ’Çakır’ ismi verildi. Biberonla beslenen Çakır, şimdilerde ot yemeye de alıştırıldı. Halinden oldukça memnun görünen Çakır’ın en keyif aldığı şey sahibinin kucağında biberon ile süt içmek. Çakır, gün içinde de tamirhanede dolaşmayı seviyor. Gören herkesin ilgisini çeken Çakır, cana yakınlığı nedeniyle özellikle çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Hayvanları çok sevdiğini, dükkanda köpek, kuş ve çeşitli hayvanlar beslediğini dile getiren oto lastik tamirci ustası Enes Tatlıerik, “Memlekette gezerken dikkatimizi çekti. Hayvanlara karşı ayrı sevgi ve ilgimiz var. Babama almak istediğimizi söyledik. Babamın karşı çıkmasına rağmen onu alıp getirdik. Sanayi ortamı sonuçta imkanlar elverişli değil ama ona burada barınak yaptık” dedi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı kurbanlık olduğunu düşünen müşterilerin olduğunu söyleyen Tatlıerik, şunları söyledi:

“Buraya gelen müşterimizin dikkatini çekiyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı keseceğimizi sanıyorlar. 2 aylık bir yavru onu seviyoruz ve ilgileniyoruz. Kalabalık ortam olduğu için gereken vakti ayırıyoruz. Günlük 2 defa süt veriyoruz. Çevremizde yeşil alanlar var. 2-3 saat ara ile kim boş ise oraya gidip otlatıyoruz. Hayvanlarımız için buraya gelen arkadaşlarımız var. Sanayi ortamı stresli bir iş yapıyoruz. Yeri geliyor insanlara derdimizi anlatamıyoruz. Boş vakitlerimizde Çakır ile ilgilenip stresimizi atıyoruz.”

Usta, “Kuzu çevirme yapalım” diyen müşteriyi tamirci dükkanından atıyor

Oto egzoz ustası Ali Osman Tatlıerik ise, oğlağı kesme gibi bir niyetlerinin asla olmadığını aktardı. Tatlıerik, “Çırağı yeri geliyor çalıştırmıyorum. Çakır’ı otlasın onunla ilgilensin diye gönderiyorum. Gelen arkadaşlar ’kurbanlık mı’ diyen soran oluyor. Arkadaşlar, ’büyüt kuzu çevirme yapalım’ diyen oluyor. Onları bir daha dükkana sokmuyorum. Kesme gibi hiçbir niyetimiz yok” dedi.

Arabasını tamir ettirmeye gelen Emre Arıkazan da, oğlağın tamirci dükkanına renk kattığını söyledi. Arıkazan, “İş yerinde hayvana değer verildiğini görmek mutlu ediyor. Ben Mamak’ta oturuyorum. Arabamı, sırf böyle hayvansever arkadaşların olduğunu görmek için kalkıp buralara kadar getiriyorum. Bakımı elbette zor oluyordur. Bu şekilde bu hayvan burada yaşayabiliyorsa, bu arkadaşlarımızın da ona değer verdiğinde ona en iyi şekilde bakıyorlardır. Dükkana bir renk katıyor, eğlendiriyor” diye konuştu.