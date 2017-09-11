(Özel Haber) Camide namazın ilk rekatını kılıp hırsızlık yaptı

Olay, Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan Cebeci Camii’nde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın 3. günü öğle namazı vaktinde camiye gelen hırsız, cemaatin kendisini fark etmemesi için cemaat ile birlikte namaza durdu. Öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaatin tekrar namaza durmasını bekleyen hırsız, bir süre sonra harekete geçti. Namaza durmadan önce bir vatandaşın telefon ile cüzdanını minberin basamağına koyduğunu fark eden hırsız, vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Namaz bittikten sonra telefon ve cüzdanının çalındığını fark eden Halil Alan, güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak durumu polise bildirdi.

Bir yıl içerisinde aynı hırsız tarafından ikinci kez telefonunun çalındığını söyleyen Alan, cüzdanındaki bin 200 lira nakit para ile değeri bin 300 lira olan telefonunun çalındığını ifade etti. Daha önce de başka hırsızlar tarafından 15 gün içerisinde 3 defa ayakkabısının çalındığını kaydeden Alan, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.