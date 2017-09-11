Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:26

(Özel Haber) Camide namazın ilk rekatını kılıp hırsızlık yaptı

Başkent’te hırsızlık yapmak için girdiği camide öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaat tekrar namaza durunca bir vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını çalıp kayıplara karışan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel Haber) Camide namazın ilk rekatını kılıp hırsızlık yaptı

11 Eylül 2017 12:26


Olay, Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan Cebeci Camii’nde meydana geldi. Kurban Bayramı’nın 3. günü öğle namazı vaktinde camiye gelen hırsız, cemaatin kendisini fark etmemesi için cemaat ile birlikte namaza durdu. Öğle namazının 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra cemaatin tekrar namaza durmasını bekleyen hırsız, bir süre sonra harekete geçti. Namaza durmadan önce bir vatandaşın telefon ile cüzdanını minberin basamağına koyduğunu fark eden hırsız, vatandaşın cep telefonu ile cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Namaz bittikten sonra telefon ve cüzdanının çalındığını fark eden Halil Alan, güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak durumu polise bildirdi.


Bir yıl içerisinde aynı hırsız tarafından ikinci kez telefonunun çalındığını söyleyen Alan, cüzdanındaki bin 200 lira nakit para ile değeri bin 300 lira olan telefonunun çalındığını ifade etti. Daha önce de başka hırsızlar tarafından 15 gün içerisinde 3 defa ayakkabısının çalındığını kaydeden Alan, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç