(Özel Haber) Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İhlas Haber Ajansı muhabirine TEOG’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programındaki "Ben TEOG’a karşıyım. TEOG’un kaldırılması lazım" sözlerini değerlendiren Yalçın, TEOG’un önemli bir seçenek olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanının TEOG hakkında kurduğu cümle aslında beklenen bir şeydir. TEOG konusunda biz de çeşitli analiz, okumalar gerçekleştiriyor ve tıkanan noktaların revizyona tutulması gerektiği konusunda bir kanaati kendi içimizde büyütüyoruz. Buna ilişkin derli toplu bir raporlama çalışması oluşturmuş durumdayız. Cumhurbaşkanının bu sözü bu sürecin birinci elden tartışılması açısından bir fırsattır. TEOG önemli bir seçenektir. Sınavların ortak yapılması konusunda, tek sınav ile çocuğun hayatını, kariyer planlamasını şekillenmesinin önüne geçilmesi konusunda, heyecana yenilen ve tek sınav ile kaybeden çocuğun ‘ben öldüm bittim’ gibi bir psikolojiye düşmemesi konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Sınavlar merkezi olarak yapılıyor. Birkaç sınav peş peşe olduğu için de bu arada oluşabilecek olumsuzluklar tolere edilebiliyor” dedi.

Öğrenciler puana göre okullara tasnif edildiğinde kalitenin düştüğünü aktaran Yalçın, “TEOG sonuçları üzerinden yerleştirme boyutu ile dikkate alındığında bir açmaz gözüküyor. Öğrencileri tamamen puana göre okullara tasnif ettiğinizde bazı okullar, ‘a-b’ kalite, birçok okulu da ‘c’ kaliteye düşürmüş oluyorsun. Bu sağlıklı bir yaklaşım değildir. Eğitimde bu tip bir kategarizasyon son derece sakıncalı sonuçları beraberinde getirebilir. Onun için burada TEOG konusunun ele alınmasını lise yerleşme noktasında öğrencilerin yerleşeceği okul bandının tasnif edilmesini ve belli çıta içerisinde tutulmasını ve tamamının aynı şeye tutulmamasını sağlamak önemlidir” dedi.

TEOG sisteminin kendi içinde revize edilerek güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

“Bu tartışma umarım şunu getirir. Mahalledeki lisenin kalitesinin yükselmesine hizmet eder. Öğrenci mahalle dışında bir yerde okumak zorunda kalıyor. Hem mahalle kontrolünden hem aile kontrolünden uzaklaşıyor. Bu başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Başka bir okula gitmek zorunda olduğu için şehrin trafiğine ekstra bir yük bindiriyor. Servis sayısının artması ve aileye de maddi bir yük getiriyor. Bu çıkış önemlidir. Bizim üzerinde durduğumuz Eğitim Bir-Sen Araştırma Merkezi üzerinden raporlamalar yaptığımız bir konuydu. Bu saatten sonra çok daha nitelikli tartışılacağını ve TEOG sisteminin kendi içinde revize edilerek, güçlendirilerek ve sınıflandırılarak liseler kısmında tamamına geçerli bir yerleştirmeden ziyade bir kısmına ilişkin sınırlı sayıda tutularak geri kalan liselerde başarılı, başarısız öğrencinin hepsinin bulunabileceği ve birileriyle yarış içerisinde olabileceği bir ortamı yeniden oluşturmak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyu mutlaka eğitim paydaşlarının tamamıyla tartışmaya açması gerekiyor.”