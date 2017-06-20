(Özel Haber) Engelli seyyar satıcıdan dilenci uyarısı

40 yaşında evli 4 çocuk babası Eren Kaya Arslan, geçirdiği elektrik kazası sonucunda sağ kol ve sol bacağını kaybetti. 10 yıldır seyyar satıcılık yaparak kırtasiye malzemeleri, ayakkabı tabanı ve boyası, kağıt peçete, yara bandı ve kitap satan Eren Kaya Arslan, engelli kılığında dilenenlere karşı emek olmadan para verilmemesi gerektiğini ve paralarını emek harcayan insanlardan yana kullanmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Arslan, tezgahının çevresine ve protez bacağının üzerine astığı notlarla da engellilere karşı duyarlı olunması, dilencilere para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Eren Kaya Arslan, “Herkes onurlu yaşamasını beceremez. Bütün halka söylüyorum. Emek olmadan dilenenlere para vermesinler, onlara iyilik yapmış olmuyorlar. Tam aksine sokakta çoğalmalarına sebep oluyorlar. Dilencilere iyi niyetlerini su istimal ettirmesinler. Bu halimle çalışıp çoluk çocuğumun rızkını kazanmaya çalışıyorum. İnsanlar emeklerinin karşılığını dilenciler yerine sokaklarda mücadele eden insanlardan yana kullansınlar” diye konuştu.

İnsanların engelli vatandaşları sadece Engelliler Haftası’nda hatırlamaması gerektiğini vurgulayan Eren Kaya Arslan, “Samimi bir şekilde her zaman bize karşı sorumluluklarını yerine getirsinler. Zor şartlar altında mücadele eden bir kesimiz. Hak ettiğimiz yaşamı sunsunlar” dedi.

“Fiziksel kusurumu duygusal sömürü haline getirmedim”

Zabıta memurlarından isteği olan Eren Kaya Arslan, “Sokaklarda engelli vatandaşlara tolerans taınsınlar. Emeğimize saygı duysunlar. Müdahale edilmesin. Eşyalarımı 1 metrelik dolaba koyuyorum, Büyükşehir Belediyesinden bir ricam var, üzerime iki metrelik bir branda yapmalarını istiyorum; soğuktan, sıcaktan korunmak için izin istiyorum. Kimseyi rahatsız etmiyorum, geçişine engel olmuyorum, bağırıp çağırıp ürün satmıyorum. Fiziksel kusurumu duygusal sömürü haline de getirmedim. 6 kişilik engelli ve engelli ailesi adına istiyorum” şeklinde konuştu.

Kazancının yetmediğini de söyleyen Eren Kaya Arslan, “4 çocuğumun ihtiyacını karşılamam mümkün değil. Şu an oturduğum gecekondu da yıkılacak. Evim yok sokakta kalma durumu ile karşı karşıyayım. Yardım istiyorum bu konuda. Evsiz bırakmayacaklarını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.