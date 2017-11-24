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24 Kasım 2017 09:25

(Özel Haber) Hudut kapılarında kullanılan pasaport giriş-çıkış damga cihazı yenilendi

Türkiye’nin kara, deniz ve hava sınır kapılarında kullanılmak üzere tasarlanan 3 bin 649 adet Avrupa Birliği standartlarında pasaport giriş-çıkış damga cihazı ile sahtecilik ve yasa dışı göçün önüne geçilecek.

(Özel Haber) Hudut kapılarında kullanılan pasaport giriş-çıkış damga cihazı yenilendi

24 Kasım 2017 09:25


İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezi Kurulması Projesi kapsamında Türkiye’de kara, deniz ve hava sınır kapılarında kullanılmak üzere 3 bin 649 adet Avrupa Birliği standartlarında pasaport giriş-çıkış damga cihazının üretimi yapıldı. Yeni cihazların 1 Ocak itibariyle kullanılmaya başlanması öngörülüyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ihalesi Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminde gerçekleştirilen pasaport giriş-çıkış damga cihazı için 999 bin 826 euro olan sözleşme bedelinin yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 15’i ise ulusal kaynaklardan karşılandı. Üretimi tamamlanan cihazlar, 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına teslim edildi.


Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, eski pasaport giriş-çıkış damga cihazında sıkıntıların olduğunu, yeni cihaz ile bunun önüne geçileceğini aktardı. Soylu, “Eski pasaport damga aletimiz kauçuk olduğu için zaman zaman basmadan dolayı okunma, silinme gibi sıkıntılar yaşanıyordu. Kriminale gittiğinde bir takım sıkıntılar oluşabiliyordu. İçişleri Bakanımızın verdiği talimatla yeni cihazımız geliştirilmiş, güvenlikli bir sistem oluşturuldu. Uygulama 1 Ocak 2018 yılında başlayacak. 62 ilimize, 164 hudut kapımıza 3 bin 649 tane gönderilmiş durumda” dedi.




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