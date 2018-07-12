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12 Temmuz 2018 13:49

(Özel Haber) İnşaat işçisinden 15 Temmuz şiiri

Ankara’da yaşayan inşaat işçisi Yusuf Çıtak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz" şiiri yazdı.

(Özel Haber) İnşaat işçisinden 15 Temmuz şiiri

12 Temmuz 2018 13:49


15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde duygularını şiire döken 45 yaşındaki inşaat işçisi Yusuf Çıtak, hain darbe girişimini unutturmamak için şiiri yazdığını söyledi. 15 Temmuz’un Türkiye için bir facia olduğunu ifade eden Çıtak, "15 Temmuz, sinsi bir plan. Şükürler olsun ki onu atlattık. Çok büyük bir mücadele verildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.


Filistinliler için "Sen Ağlama Çocuk" başlığıyla şiir yazdığını kaydeden Çıtak, şehitler ve Soma faciası için de şiirler yazdığını aktardı. Çıtak’ın 15 Temmuz için yazdığı şiir şöyle:


"15 Temmuz


Türkiye, karalar bağlanmak istendiği gün


Hainlerin, kalleşlerin kol gezdiği gün


Milletin meclisini, halkını vurduğu gün


Bir ulusun ayağa kalkıp haksızlığa ’dur’ dediği gün


15 Temmuz


Kırk yıl fitne tohumları ekilmiş


Şeytan molla kılığına bürünmüş


Din istismar edilmiş, duygular sömürülmüş


İnsanlar birlik olmuş, oyunları bozulmuş


15 Temmuz


Eğitim deyip insanların haklarını çaldılar


Kin, nefretle halkın içine daldılar


Masum insanları bir bir vurdular


Reisli büyük millet karşısında sert kayaya vurdular


15 Temmuz


Bu millet tanktan, toptan, tüfekten yılmaz ki


İmanlıdır, inançlıdır doğru yoldan dönmez ki


Kan verir, can verir bu ülkeyi böldürmez ki


Ezan susmaz, bayrak inmez bu vatan bölünmez ki


15 Temmuz


Yunus’un dediği gibi ’gelin birlik olalım’


Hedeflediğimiz yıllara emin adımla varalım


Bu ülkeyi bölmek isteyenlerden hesap soralım


Allah’tan başka kimseye eğilmeyip, dik duralım


15 Temmuz"




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