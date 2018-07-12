(Özel Haber) İnşaat işçisinden 15 Temmuz şiiri

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde duygularını şiire döken 45 yaşındaki inşaat işçisi Yusuf Çıtak, hain darbe girişimini unutturmamak için şiiri yazdığını söyledi. 15 Temmuz’un Türkiye için bir facia olduğunu ifade eden Çıtak, "15 Temmuz, sinsi bir plan. Şükürler olsun ki onu atlattık. Çok büyük bir mücadele verildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Filistinliler için "Sen Ağlama Çocuk" başlığıyla şiir yazdığını kaydeden Çıtak, şehitler ve Soma faciası için de şiirler yazdığını aktardı. Çıtak’ın 15 Temmuz için yazdığı şiir şöyle:

"15 Temmuz

Türkiye, karalar bağlanmak istendiği gün

Hainlerin, kalleşlerin kol gezdiği gün

Milletin meclisini, halkını vurduğu gün

Bir ulusun ayağa kalkıp haksızlığa ’dur’ dediği gün

15 Temmuz

Kırk yıl fitne tohumları ekilmiş

Şeytan molla kılığına bürünmüş

Din istismar edilmiş, duygular sömürülmüş

İnsanlar birlik olmuş, oyunları bozulmuş

15 Temmuz

Eğitim deyip insanların haklarını çaldılar

Kin, nefretle halkın içine daldılar

Masum insanları bir bir vurdular

Reisli büyük millet karşısında sert kayaya vurdular

15 Temmuz

Bu millet tanktan, toptan, tüfekten yılmaz ki

İmanlıdır, inançlıdır doğru yoldan dönmez ki

Kan verir, can verir bu ülkeyi böldürmez ki

Ezan susmaz, bayrak inmez bu vatan bölünmez ki

15 Temmuz

Yunus’un dediği gibi ’gelin birlik olalım’

Hedeflediğimiz yıllara emin adımla varalım

Bu ülkeyi bölmek isteyenlerden hesap soralım

Allah’tan başka kimseye eğilmeyip, dik duralım

15 Temmuz"