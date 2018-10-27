(Özel Haber) Kadın mimar, “reflektörlü montu” ile buz pistinde rüzgar gibi esti

Hobi olarak 35 yaşından sonra buz pateni yapmaya başlayan mimar Gökçe Doğanay Altınsoy, antrenörün de eli değince Buz Pateni Amatörler Yarışması'nda 2. oldu.

Uygulama mimarı olarak bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Gökçe Doğanay Altınsoy, küçük yaşta televizyonda yayınlanan “Artistlik Buz Pateni Yarışmalarını” izlerken buz patenine ilgi duymaya başladı. Bunun üzerine Altınsoy, 15 yaşında bir süre hobi olarak buz pateni yaptı. Altınsoy, eğitim hayatının yoğunluğundan dolayı hayali olan buz patentini bırakmak zorunda kaldı. Eşinin desteğini alan Altınsoy, 20 yıl aradan sonra buz patenine tekrar dönüş yaptı. Çalıştığı inşaat firmasının 1 saatlik öğle molasında dinlenmek yerine reflektörlü montunu giyerek buz pistinde çalışmalarına devam eden Altınsoy'un kısa süredeki başarısı antrenörün dikkatini çekti ve Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması'na katılması için ikna etti. Azimle yarışmaya hazırlanan Altınsoy, 36 katlı inşaatın asansörünü kullanmak yerine merdivenlerden çıkararak antrenmanı bu şekilde tamamladı. Altınsoy, 8 ay sonunda Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması'nda 2'nci olarak gümüş madalyayı kazandı.

Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak istedim

Buz Pateninde yarım kalmış hayali tamamlamak istediğini ifade eden Altınsoy, "Buz pateni ile 15 yaşında tanıştım. O zamanlar sadece hobi için kayıyordum. Üniversite hayatı iş, çocuklar derken 20 sene geçti. 35 yaşına geldiğimde yarım kalmış bir hikayeyi tamamlamak istedim" dedi.

Şantiyeyi antrenman alanına dönüştürdü

Şantiyede çalıştığı zamanlarda öğle molalarında antrenmanlarını yaptığını belirten Altınsoy, "1 saatlik çalışma tabi ki yeterli gelmedi. Şu an yapımı devam eden 36 katlı inşaatta asansör kullanmayıp yürüyüş yaptım. Sabah 5'te çocuklar uyuyorken 1 saat yürüyüşlerle vücudumu spora hazır hale getirmeye çalıştım. Eşime çok teşekkür ediyorum. Çok kararlı ve istekliydim. Bunları görünce destek çıktı" ifadelerini kaydetti.

Buzun iyileştirici yanı olduğunu söyleyen Altınsoy "Normal şartlarda düştüğümüzde acıyan yere buz koyarız. İlk başlarda amatör düşüşlerim oldu ama onları atlatmayı başardım. Buz bunları tedavi etti. Teknik olarak nasıl düşülmesi gerektiğini anladım. Düşsem de mor olarak kalıyor ve onun acısı da çok tatlı oluyor" dedi.

Altınsoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonraki hedefim birinci olmak. Bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Ailemi ve mesleğimi boşlamadan yine böyle kalan zamanlarda yapabildiğim neyse çalışmalarıma devam edeceğim. Yarım kalmış ne varsa sırtımıza yük olması yerine gerçekleştirip mutluluğun tadına varmalarını çok isterim."