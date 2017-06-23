(Özel Haber) “Kimliksiz Türkmenler” yardım bekliyor

Kimlikleri bulunmadığı için hastaneye gidemeyen ve iş sorunu yaşayan Türkmenler, Suriyelilerle aynı hakkın kendilerine tanınmasını talep ediyor.

DEAŞ rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmenler, yardım bekliyor. Suriyeli mültecilere tanınan hakların kendilerine tanınmadığını ifade eden Türkmenler, kimlikleri bulunmadığı için tedavi olamıyor. Savaş mağduru Türkmen ailelere yardımda bulunan MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, bu durumda bulunan 4 binden fazla aileye destek oldukların kaydederek, “Bu vatandaşlarımız Irak vatandaşı. Telafer’de yaşıyor. DEAŞ’ın Telafer bölgesine girmesi ile çaresiz kalan soydaşlarımız Türkiye’ye geldiler. Türkiye’ye ilk geldiklerinde devlet imkanı olmadı pek fazla. Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Mamak’ta Türkmen evini kurmuştur. Akabinde bölgemiz kadın kollarımız vasıtası ile bir kampanya başlattık. Yaklaşık 4 bin küsür ailemiz var. Bu bölgede 2 bin 500 ailenin kira kontratları kendi üzerimizde” şeklinde konuştu.

“Suriyeli vatandaşlar gibi Türkmen vatandaşlarımıza da imkan sağlamalarını istiyoruz”

Savaş mağduru ailelerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkmenlerin iş bulabilmesi için kayıtlarının olması gerektiğinin ancak, kayıtları olmadığı için, kaçak işçi pozisyonunda gözüktüklerini ve çalışamadıklarını kaydetti. Yılmaz, Suriyeli vatandaşlara tanınan hakların Türkmen vatandaşlara da tanınmasını talep ederek, “Kaçak işçi çalıştırmanın da ciddi bir bedeli ve cezası var. Devletimizin de bu konuda Suriye vatandaşlar gibi Türkmen vatandaşlarımıza da imkan sağlamalarını istiyoruz. Türkmenlerin de Türkiye’de mesleklerini yapabilmeleri için bir kanuni uygunluk ortamının sağlamalarını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

DEAŞ rejiminden kaçarak Türkiye’ye geldiklerini ifade eden Türkmen vatandaş Ali Karabaş ise 2 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyledi. Karabaş, “Bizim memleketimize Telafer’e DEAŞ geçti. İş durdu. Maaş kalmadı. Zulüm oluyordu. Ben 3 ay DEAŞ’la kaldım. Sonra çıktım” diye konuştu. Yardımseverlerin desteği ile geçimini sağlayan Karabaş, “Suriyeliler sabah gidiyor kimliklerini bir günde alıyor. Bizim kimlik sıkıntımız var. Türkmenler kimliklerini alamıyor. Kimlik olmazsa iş bulamıyoruz, devlet, belediye, hastaneler bakmıyor” şeklinde konuştu.

“Suriyelilere verilen haklar, Türkmenlere verilmedi”

Dört yıldır Türkmen vatandaşlara yardımlarını sürdüren MHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Öztürk ise konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Türkmenlere dört yıldır yardım ediyoruz. Durumları çok vahim gerçekten. Suriyelilere verilen haklar, Türkmenlere verilmedi. Benim tek sıkıntım budur. İlk etapta gelenler yeni yeni kimlik almaya başladılar. Sınırdan girerken Türkmenlerin kimlik numaraları Suriyelilerden farklı olarak verilmiş. Türkmenlerin TC’leri 98 ile başlamış Araplarınki 99 ile. Buraya geldikleri zaman doğum yapmak üzere olan bir bayanı götürüyorum hastaneye bana deniyor ki; ‘Bu Türkmen Suriyeli değil, TC’si 99. Biz bu tedavileri yardımseverler aracılığı ile hep ücretli yaptırdık. Sıkıntımız çok büyüktü. Yeni yeni 2 yılı doldurmuş aileler kimlik almaya başladı. Son bir yıldır gelenlerin kimlikleri yok. Kimlik olmadığı zaman iş bulamıyorsunuz. Hastaneye götüremiyorsunuz. Devletten, belediyelerden yardım alamıyorsunuz. En büyük sıkıntımız bu. İş buluyoruz ama sigorta yapamadığı için insanlar korkuyor. İşleri olmadığı için kiralarını, gıdalarını karşılayamıyorlar. Şu an benim yardım ettiğim 2 bin 500 ev oldu. Pek çoğunun kontratı benim üzerime. Yardım severler sayesinde kiraları karşılamaya çalışıyoruz.”

Öztürk, Türkmen vatandaşların sağlık, belediye yardımlarından yararlanabilmeleri ve iş bulmaları için kimliklerini alması gerektiğine dikkat çekerek, “Benim talebim Suriyelilere verilen imkanın bu ailelere de verilmesi ve kimliklerinin çıkarılması” mesajını verdi.