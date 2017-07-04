(Özel haber) Kurubuz satışları rekor kırıyor

Buzun farklı bir türü olan ve gıdadan ilaç sanayine birçok alanda kullanılan kurubuza da talep iki kat arttı.

Gıdadan ilaç sanayine birçok alanda kullanılan kurubuz, hava sıcaklarının yükselişe geçmesi ile beraber daha çok talep edilir oldu. -78,5 derece ile üretimi gerçekleşen buzlar muhafaza şekline göre 10 gün ve daha fazla süre erimeden kullanılabiliyor. Kurubuz imalatı ve satışlarına ilişkin İHA muhabirine konuşan Ankara Kurubuz firma yöneticisi Fikret Dinçer, “Buzumuz karbondioksit gazının katı hali, yani kurubuz” ifadelerini kullandı.

Dinçer, kurubuzun herkesçe bilinen suyun dondurularak buz haline getirilmesinden farkını anlatarak, şunları kaydetti:

“Sıvı içermiyor. -78,5 olmasından dolayı ise çok hızlı bir soğutmaya sahip. Soğuk zincir gönderimlerde çok faydalı. Tamamen havadan daha ağır ve basınçlı bir gaz olduğundan dolayı ürünün içerisindeki oksijeni yok ederek koruma süresini çok daha uzatıyor. Ayrıca kurubuz, diğer buzlara göre çok daha geç çözülüyor ve derece olarak da daha soğuk muhafaza imkanı sağlıyor. Kullanılan kutunun kapasitesine göre 10 gün ve daha fazla süre saklanabiliyor."

Dinçer, kurubuzun kullanım alanlarının yoğun olarak dondurmacılar, soğuk zincir, hastaneler, tıbbi malzeme taşıyan sektörler olduğunu kaydederek, doğa faaliyetlerinde ise kampçılar ve dağcıların ürünlerini soğutmak amacı ile talep ettiğini söyledi.

“Yangında da kullanılabiliyor”

Söz konusu sektörler dışında yakın zaman içerisinde yangın söndürme ile ilgili de talep aldıklarını dile getiren Dinçer, “Yangın söndürmede de kullanılabiliyor. Karbondioksit gazının katı hali olduğu için. Karbondioksit yangını çok hızlı söndürme özelliğine sahip. Yangında da kullanılabiliyor. İlk defa bu hafta böyle bir talep aldık” açıklamasında bulundu.

“Sıcaklıklarla beraber satışlar 2-3 katına çıktı”

Dinçer, sıcak havalar ile birlikte kurubuz talebinin arttığını dikkat çekerek, “Kurubuz çok bilinen bir şey değil. İnsanlar öğrendikçe talep artmaya başladı. 2 yıl önceye göre satışlar yüzde yüz katlanmış vaziyette. Sıcaklıklarla beraber satışlar 2-3 katına çıktı. Kışın daha çok soğuk zincir taşıma ve endüstriyel alanda kullanıyoruz. Yaz sıcaklarında satışlarımız artmış durumda. Günlük 2-2,5 ton imalatımız var” diye konuştu.

Üretim aşamasından geçen buzlar genelde 3 çeşit üretiliyor. 3 milim kalınlığında çubuk makarnayı andıran şekli ile pelet buz temizlik sektöründe kullanılırken, 16 milim kalınlığında nugget buz ile 10 santimetre en ve 20 santimetre boyundaki kalıp buzlar daha çok soğuk zincir taşımacılıkta tercih ediliyor.