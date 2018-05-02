(Özel Haber) MKE Ankaragücü’nden İHA’ya şampiyonluk pozu

Lig’de sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü’nde coşku sürüyor. Şampiyonluğun özverili mücadeleyle geldiğini ifade eden Başkan Mehmet Yiğiner, “Ankara’yı yönetenler bize sahip çıkmalılar. Bu futbolcuların şampiyonluk primleri ödenmeli ve yeni yapılanmayı beraber oluşturmamız lazım” dedi.

MKE Ankaragücü takımı ve yönetimi, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine özel şampiyonluk pozu verdi. Lig’de mücadele eden sarı-lacivertliler, geçen hafta Manisaspor ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı başardı. Sezonun son maçında Adana Demirspor’u konuk edecek MKE Ankaragücü, maçın ardından taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kutlaması yapmaya hazırlanıyor.

Ankaragücü camiasının şampiyonluğu istediğini ve şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Yiğiner, “Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragücülüyüz. Daha yeni yeni şampiyon olduğumuzun farkındayız. 1-2 gün geçtikten sonra şampiyon olduğumuzu anlayabildik. Geçen sene 2. ligde şampiyon olduk. Bu sene de 1. Lig’de şampiyon olduk. Süper Lig’e kendi yerimize, kendi yuvamıza döndük. Ankaragücü büyük bir camia. Bu camia bunu hak ediyordu. Allah da nasip etti” dedi.

Ankaragücü camiası ve taraftarlarıyla birlik, beraberlik içerisinde şampiyon olduklarını söyleyen Yiğiner, şunları kaydetti:

“Biz lig başında hedef olarak ilk altıya gireceğimizi söyledik. Bunu beyan ettik. En kötü Play Off olur dedik. Fakat direkt çıktık. Futbolcularımızın, hocamızın teknik ekibin emeği çok büyük. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ligde belki de deplasmanda en fazla seyircisi olan kulüp bizizdir. Ankara’daki maçlarımızda dolu dolu geçiyor. Onlarında desteğiyle birlikte birlik beraberlik içerisinde şampiyon olduk.”

Ulusal lisansın alınması gerektiğini ifade eden Yiğiner, “Şampiyonluk kutlamaları ile ilgili çalışmalarımız var. Pazartesinden sonra da Süper Lig ile ilgili çalışmalarımız olacak. Önceliğimiz ulusal lisansımızı almamız lazım. Bunun içinde vergi ve SSK borcumuzun olmaması ve futbolcu alacaklarının olmaması gerekir. Transfer yasağı olmamalıdır. Biz burada büyük bir başarıyı gerçekleştirdik. Olmayacak işi başardık. Ara devrede transfer yasağımız vardı. Buna rağmen takımımız şampiyon olduklarını” diye konuştu.

Ankara’yı yöneten kişilerin Ankaragücü’ne sahip çıkması gerektiğini belirten Yiğiner, “Futbolcularımız bir tane maç başı almadan sadece peşinatları ve primleriyle birlikte sezonu tamamladılar. Onlar da fedakarlık yaptı. Teknik heyet, taraftar, camia tek vücut olunca ve çokta çalışınca başarı geliyor. Bundan sonrasında yapmamız gereken bir daha ’Ankaragücü’nün alt liglere düşer’ dedirtmememiz lazım. Bunun içinde Ankara’da siyaset yapan, Ankara’yı yöneten insanların Ankaragücü’ne sahip çıkması gerekir. Bu takım hepimizin takımı. Ankara büyük bir şehir. 5.5 milyon nüfus var. Geliri 11 katrilyon civarında. Bu kaynağın binde birini Ankaragücü’ne aktardığınız zaman ayakta dururuz. Bizim isteğimiz destek ve sırtımızın sıvazlanmasıdır. Biz şampiyon olmuşuz ortada bir şey yok henüz. Biz bile şampiyon olduk diye futbolculara prim veriyoruz. Onları mutlu etmek için uğraşıyoruz. Biz şampiyon olduk. Bu şehri idare edenler bize sahip çıkmalılar. Bu futbolcuların şampiyonluk primleri ödenmelidir. Yeni yapılanmayı beraber yapmamız lazım. Birlik beraberlik içerisi Ankaragücü, Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmesi gerekiyor. Yarışmacı bir takım kurmamız gerekiyor. Bunun içinde maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var.”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk hedefine ulaştıklarını söyledi. Kartal, “Çok mutluyuz. Çok zor bir görev üstlendik. Hep beraber sezon başından bu güne kadar oyuncularımızla beraber sıkıntılarımızda oldu ama hedeflerimizin önüne geçmedi. Bir hedef koyduk. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda birbirimize inanarak ve güvenerek, karakterli oyuncularımla birlikte bu tarihi kulübü tekrar hakkettiği yere getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize inanan ve güvenen Ankaragücü camiası ve taraftarlarına bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da teşekkür ediyorum” dedi.