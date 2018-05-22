(Özel Haber) Öğrencileri, toprak ve hayvan ile buluşturan okul

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Sabiha Şaşmaz İlk ve Ortaokulunda "Doğal Yaşam” projesi kapsamında öğretmenler tarafından kümes ve sera alanı oluşturuldu. Okul bahçesindeki kümeste tavuk, horoz ve ördeğin de yer aldığı çok sayıda hayvan bulunurken, diğer tarafta yer alan serada da öğrenciler sebze yetiştirmeyi öğreniyor. Sabah gelir gelmez hayvanları ve seradaki sebzeleri kontrol eden öğrenciler, teneffüs ve öğle aralarında hayvanlarla vakit geçiriyor.

Kümesten aldıkları doğal yumurtalar haşlanıp anaokulu öğrencilerine servis edilirken seradan toplanan sebzelerle ise menemen yapılıp yeniyor. Öğrenciler, ayrıca pet şişeden yaptıkları yemlikleri çeşitli yerlere asarak kuşları da beslemeyi unutmuyor.

"Öğrencilerime doğasız yaşam olmayacağını gösterdik"

Sabiha Şaşmaz İlk ve Ortaokulu Müdürü Musa Çiftçi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara unuttukları değerleri tekrar kazandırmak istediklerini ifade etti. Çiftçi, "Sera ve kümes okulumuzun TÜBİTAK projesinde yer aldı. Biz bunu 4-5 yıl daha devam ettirerek hem çocuklarımızı sadece dört duvar arasında ders verilmesinden çıkarmak için onları doğa ile buluşturmak, toprağa dokunmalarını sağlamak istedik. Doğayla iç içe olunması gerektiğini, doğasız olunmayacağını öğrencilerimize gösterdik" dedi.

"Bazı öğrenciler yumurtanın markette yapıldığını sanıyordu"

Market yumurtası ile doğal yumurta arasındaki farkı anlamak için böyle bir projeye başladıklarını anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"4 tane tavuk alarak başladık. Çiftlikten aldığımız tavuklar yumurtaları beyaz ve tadı farklıydı. Tavuklar yayıldıkça yumurtaların renkleri ve tadı değişmeye başladı. Tavuklar sayesinde zararlı böceklerden korumuş olduk. Doğal bir üretim gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimize hayvan sevgisini ve yumurtanın nasıl yetiştirildiğini göstermiş olduk. Bazı çocuklarımız yumurtayı markette yapıldığını sanıyordu."

Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Göbütoğlu, okulun bahçesinin geniş olmasından dolayı değerlendirmek istediklerini ifade etti. Göbütoğlu, "Müdürümüze, okulun bahçesinin geniş olduğunu ve değerlendirmek istediğimi söyledim. TÜBİTAK kapsamında bir proje hazırladım. Kümes kurup yumurtanın nasıl oluştuğunu öğrencilerimize göstermek istedik" ifadelerini kaydetti.

Kümesin yanında seracılığın da öğrencilere katkısı olacağını düşünen Göbütoğlu, "Bahçemizde köstebek yuvaları var. Köstebekler 2-3 el arabası havalandırmış toprak çıkarıyor. Bu toprak ve tavukların gübresini birleştirip serada kullanıyoruz. Bununla beraber çocuklarımız doğal yaşamı daha yakından tanıması, bir tohumun nasıl fide haline gelir, nasıl bakılır bunun yanında sabrı, keşfetmeyi Fen Bilgisi dersinin sınıf ortamının dışında dışarıda aktif bir şekilde görmelerini sağladık. Yetiştirdiğimiz ürünleri beraber yiyoruz. Doğal bir yaşam ortamı oluşturuyoruz. Çocuklarımız bu sayede okulu sahiplenmiş oluyor" dedi.

"Buradaki tavukların yumurtaları lezzetli ve daha doğal"

Öğrencilerden Zehra Çaprak, oluşturulan kümes ve serada derslerin stresinden uzaklaştığını söyledi. Çaprak, "Öğretmenlerimizin katkısı ile hem doğaya alışmış oluyoruz hem de ders işlemiş oluyoruz. Eğlenceli bir hale geldi. Buradaki tavukların yumurtaları tadı markette satılan yumurtadan daha lezzetli ve daha doğal" diye konuştu.

Ecrin Bostan ise, tavuklarla kendilerinin ilgilenildiğini aktararak "Benim için tavukların gelmesi çok eğlenceli bir durum oldu. Onların yemlerini, sularını veriyoruz. Yumurtaları kendimizin toplaması çok eğlenceli" dedi.

"İlk kez tavuğu burada gördüm"

Eyşan Somuncu, daha önce tavuk görmediğini belirterek "İlk başta biraz korktum. Ondan sonra yavaş yavaş alışmaya başladım. Tavuklar en sevdiğim hayvanlardan biri haline geldi. Burada topladığımız yumurtalar daha doğal hem de daha faydalı. Arkadaşlarıma kümesimizin olduğunu söylediğimde biraz şaşırıyorlar" dedi.

"Topladığımız sebzeler ile menemen yapıyoruz"

Seracılıkta yapılan işlemi anlatan ortaokul öğrencisi Uğur Semerci, "Önce toprağı koyuyoruz. Sonra tohumları atıyoruz. Ondan sonra üstünü gübreli toprak ile kapatıyoruz. İyice bastırdıktan sonra sulamaya geçiyoruz. Daha sonra iki günde bir sulama yapıyoruz. Tohum ektikten sonra üstünü topraklar kapatıp suluyoruz. 2 aya yakın sürede yetişiyor. Yetiştikten sonra kaplarından çıkarıp toprağı çapa yaparak dikiyoruz. Ürünler olunca toplayıp menemen yapıp yiyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Negatif enerjimizi atmak için buraya geliyoruz"

İremsu Harbi, seraya negatif enerjilerini atmak için gittiklerini söyleyerek "Derslerimizde hayvan ve bitki konusu olduğunda öğretmenimiz buraya getirip anlatıyor. Burada biber, domates ve patlıcan var. Yetiştirdikten sonra birlikte menemen yapıp yiyoruz" diye konuştu.