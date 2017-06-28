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28 Haziran 2017 15:46

(Özel Haber) Parasını alamayan işçiler vincin üzerine çıktı

Ankara’da çalıştıkları inşaat şirketinden iki aydır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler, vinçlerin üzerine çıkarak taşeron firmayı protesto etti.

(Özel Haber) Parasını alamayan işçiler vincin üzerine çıktı

28 Haziran 2017 15:46


Ankara’da bir inşaat firmasında çalışan işçiler, iki aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaat alanında bulunan vinçlere çıkararak taşeron firmayı protesto etti. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu alanda işçiler maaşlarını alana kadar eyleme devam edeceklerini söylediler. Şirketin satış ofisi önünde de toplanan işçiler, burada firma yöneticileri ile kısa süreli gerginlik yaşadı.


Maaşını alamadığını öne süren inşaat işçilerinden Şeref İşkin, “Bizim paramızı ödemiyorlar, onun için vince çıktık. Yaklaşık iki aydan beri paramızı alamıyoruz. Gerekçeleri taşeron firmaya ‘Biz ödedik’ diyorlar. Ramazan Bayramı’nda izne ayrılırken dediler ki, ‘Biz sizin paranızı ödeyeceğiz, taşkınlık yapmayın.’ Biz de onlara istinaden buradan ayrıldık, gittik. Ancak paramızı ödemeyince bugün buraya tekrar geldik ve vincin üzerine çıktık. Gerekirse kendimizi oradan atacaktık. Çalışırken güzelce çalıştırıyor ama paraya geldiği zaman illaki sonucun böyle mi olması gerekiyor” dedi.




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