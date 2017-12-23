(Özel Haber) Silahlı soyguncuya meydan okudu

İşletmeci soyguncuyu kelepçelerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’da 24 yıldır Milli Piyango bayisi işletmeciliği yapan 47 yaşındaki Cahit Mutlu, geçtiğimiz günlerde tezgahındaki tüm biletleri silah zoruyla almaya çalışan E.Y. isimli şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde silah olan soyguncu silahın namlusunu tezgah arkasında bulunan Cahit Mutlu ve yanında çalışan kadına doğrulttu. Soyguncu daha sonra biletleri toplamaya başladı. Son olarak çekmecedeki paraları almak için tezgahın arkasına geçmek isteyen soyguncunun önüne tezgah sahibi Cahit Mutlu geçti ve müsaade etmedi. Sözlü tartışmaya giren ikiliden tezgah sahibi Mutlu, elinde silah olan soyguncunun bir anlık boşluğundan yararlanarak yere düşürdü ve elindeki biletleri almak için dövmeye başladı. Vatandaşlar, E.Y. isimli soyguncuyu Cahit Mutlu’nun elinden ne kadar uğraşsalar da alamadı. Güvenlikçi arkadaşlarından kelepçe bulan Mutlu, soyguncuya kelepçeyi taktı ve başını bacağının arasına aldı. Daha sonra 155 polis ekiplerine haber veren tezgah sahibi Mutlu, soyguncuyu polise teslim etti.

Milli Piyango bilet satışı yapan Cahit Mutlu , 24 senedir aynı yerde aynı işi yaptığını belirterek, hayatında ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyledi.

"Küçücük çocuklarımın hakkı vardı bu biletlerde"

Olayın yaşandığı esnada tezgahta kendisi ile birlikte çalışan Yeliz isimli bir kadının olduğunu belirten Mutlu, "Biz Yeliz hanımla sohbet ediyorduk, başımızı çevirdik bir baktık karşımızda silahlı bir kişi. Elinde silah dışında bir de siyah poşet vardı. Biletleri, paraları ve kazı kazanları topla dedi bana. Ben panik olmadım. Çünkü elimdeki biletler çok yüklü biletlerdi. Bu biletler gittiği anda benim hayatım kayardı. Küçücük çocuklarımın hakkı vardı bu biletlerde" dedi.

"Kafayı vurdum ve yere yatırdım onu"

Kafasında türlü türlü senaryolar kurduğunu belirten Mutlu, "Silahı nasıl alabilirim diye düşünmeye başladım. Hırsız tabi bu sırada biletleri toplamaya başlamıştı. Yanına doğru yanaştım ve bana dedi ki ’ben polisim’, ben de dedim ki, ’polisin benim biletlerimi alma yetkisi yok’. ’Ben bunların paralarını ödedim’ dedim. Onunla konuştuğum esnada silahın namlusunun ters tarafa döndüğünü gördüğüm anda kafayı vurdum ve yere yatırdım onu" şeklinde konuştu.

"Hayatımda ilk kez böyle bir şey geldi başıma"

Arkadaşlarının da kendisine yardım ettiğini belirten Mutlu, "O sırada bir bayan müşterimiz de yerde gördüğü silahı ayağıyla benim tezgahın altına itekledi kimse almasın diye. Ondan sonra ben hırsızı elimle kelepçeledim hareket edemesin diye. Daha sonra güvenlik arkadaşlardan kelepçe istedim hırsızın ellerini gerçek kelepçe ile bağladım. Kafasını da bacaklarımın arasına aldım. Sonra 155’i aradım onlarda hemen geldi bende hırsızı onlara teslim ettim" diye konuştu.

"Türk adaletine güveniyorum"

Türk adaletine güvendiğini söyleyen Mutlu, "Biz onu emniyete teslim ettik. İnşallah gereken yapılacaktır. Eğer ki serbest bırakılırsa, benim canımın hiçbir kıymeti yok anlamına gelir. Ben de üstüme düşeni yapacağım. Avukat da tutacağım ve bu olayın asla peşini bırakmayacağım" ifadelerini kaydetti.

E.Y. isimli soyguncunun emniyetteki işlemleri sürüyor.