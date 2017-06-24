(Özel haber) Suriyeli gençlerden teşekkür ve ikram

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’ne yerleşen ve uzun yıllardır burada yaşayan Suriyeli bir grup genç, Ramazan ayı dolayısıyla Türk vatandaşlarına misafirperverliğinden dolayı teşekkür etmek ve Suriyeli vatandaşlara karşı olumsuz havayı ortadan kaldırmak amacıyla Türk bayraklı tişörtler giyerek, hurma ve su dağıttı. Caddeye çıkan Suriyeli gençler, kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte araçlara koşarak sürücülere teşekkür ettikten sonra üzerinde "Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ve ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Suriyeli Kardeşleriniz" yazılı hurma paketleri ve su ikram etti. Sürücüler ise bu davranışı memnuniyetle karşıladı.

"Türkiye bize göre Müslümanlığın son kalesi"

Etkinliği organize eden Suriyeli gençlerden Yusuf Muhhamet, 6 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını belirterek, "Türk vatandaşları hala bize karşı ensar ve muhacir kuralı ile hareket ediyorlar. Bize kucak açtılar, kapılarını açtılar. Bugün Türkiye’de neredeyse 3 milyon mülteci yaşıyor. Türkiye bize göre Müslümanlığın son kalesi. Teşekkür etmek amacıyla ve Suriyelilere yönelik bazı olumsuzluklara karşı, biz bunu bitirmek amacıyla ve Türk kardeşlerimize gerçekten halk ve hükümet adına teşekkür amacıyla bir kutu hazırladık. Üzerine de ‘Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ve ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Suriyeli Kardeşleriniz’ yazdık. Biz burada hiç kimseyi temsil etmiyoruz. Sadece Suriyelileri temsil ediyoruz. Suriyeliler olarak Türk tişörtünü giyindik, ışıklarda duran kardeşlerimize teşekkür ediyoruz ve iftarlarınız kabul olsun diye dua ediyoruz. Gücümüz yettiği kadar iyi bir hurma almaya çalıştık. Biz 8 kişiyiz, aramızda para topladık. Hurma aldık, bin tane su aldık dağıtacağız inşallah iftara kadar" şeklinde konuştu.