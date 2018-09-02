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02 Eylül 2018 12:11

(Özel Haber) Tanzanya’nın asil meyvesi: “rambutan”

Dünyanın en ilginç doğa ürünleri arasında yer alan Tanzanya’nın asil meyvesi “rambutan”, turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

(Özel Haber) Tanzanya’nın asil meyvesi: “rambutan”

02 Eylül 2018 12:11

Bu meyve ülkemizde çok az miktarda da olsa Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yetiştiriliyor.


Görüntüsüyle dikkat çeken rambutan meyvesi, dünyada yalnızca tropikal iklime sahip bölgelerde yetişiyor. Meyvenin asıl üretildiği yer ise Tanzanya olarak biliniyor. Rambutan meyvesi, bol miktarda A, C ve K vitaminleri içerirken, potasyum, protein ve kalsiyum gibi birçok çeşitli mineralleri de bünyesinde barındırıyor. Göz bozukluğunda ve kemik-diş sağlığı gelişiminde de oldukça önemli bir yere sahip olan rambutan meyvesi, Tanzanya’da kansızlığın çaresi olarak bilinirken, kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalı olduğu için kolesterol hastalarına da önerilen bir meyve. Bu sebeple rambutan meyvesi, ülkeye her sene akın eden turistlerin de yoğun ilgisini görüyor. Bu meyve zor şartlarda üretildiğinden dolayı fiyat olarak diğer meyvelerden daha pahalı şekilde raflarda yerini alıyor.



Antalya’da yetiştiriliyor


Oldukça tatlı ve lezzetli olan rambutan meyvesi, dış kabuğu kızardığında yemeye hazır hale geliyor. Meyve ülkemizde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde de yetiştiriliyor. Çok pahalı olduğundan dolayı semt manavlarında görünmeyen rambutan meyvesi, lüks manavlarda oldukça yüksek fiyatlarda alıcısını buluyor.




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