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28 Haziran 2017 10:35

(Özel Haber) Tuz Gölü tatilciler ve turistlerin uğrak yeri haline geldi

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde bulunan ve yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.

(Özel Haber) Tuz Gölü tatilciler ve turistlerin uğrak yeri haline geldi

28 Haziran 2017 10:35


Ramazan Bayramı tatili nedeniyle başta Ankara ve diğer illerden yola çıkan tatilciler, Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü’nde mola verdi. Tatilcilerin ve turistlerin ilgi odağı haline gelen Tuz Gölü’nü ziyaret edenler, ayak sağlıkları için gölün sığ sularında yürüdü. Muhteşem manzara eşliğinde gölde yürüyen ziyaretçiler, hem dinlendi hem de ayaklardaki yaralara iyi gelen tuzun şifasından faydalandı. Vatandaşlar Tuz Gölü’nü gördüklerinde mola verdiklerini belirttiler.


Öte yandan, tur şirketleri turistler için Tuz Gölü’ne özel seferler düzenliyor.




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