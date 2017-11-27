(Özel) Havuç suyu okullarda yerini almaya hazırlanıyor

Dünya çapında en çok tüketilen ve sağlık için de pek çok konuda yararı olan sebzelerden biri havuçtur. Havuç, en büyük faydasını içeriğinde bol miktarda bulunan A vitamini karşılar. Düzenli olarak tüketilen havuç sonrasında bireyin vücudu ihtiyaç duyulan A vitaminini bollukla alabileceği için bu tip kişilerin A vitamini eksikliğiyle alakalı hiç bir sağlık sorununa kolay kolay yakalanmadığı bilinmektedir. Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Beypazarı 20 bin dekar havuç ekili alan bulunuyor. Beypazarı Sebzeciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, “Sosyal Proje” kapsamında pilot bölge olarak üretim en fazla olduğu Beypazarı’nı seçti. İlk olarak havuç suyunun okullarda daha sonra ise kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak dağıtılması hedefleniyor.

Beypazarı Bostancıları Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Gençer, çocukların telefon, bilgisayar ve televizyona yönlenmesiyle göz hastalıklarının arttığını ifade etti. Gençer, sözlerine şöyle devam etti:

“Son dönem de ne yazık ki çocuklarımızı sokaktan ziyade evlerimizde telefonlara, televizyonlara ve bilgisayarlara mahkûm hale getirdik. Bu da çocuklarımızı göz kuruluğuna sebep oluyor. Biz havuçtaki A vitaminini duyarız. Göz sıvısının artması noktasında havucun içerisindeki beta karoteni maddesi çok önemlidir. Bu içtikleri takdir de çocuklarımızın göz hastalıkları ilgili sağlık noktasındaki sıkıntıları çok aza indirgeniyor.”

Günde 1 bardak havuç suyu içirilmesiyle çocukların daha sağlıklı bireyler olacağını ifade eden Gençer, “Çocuklarımız asitli içeceklerle ilgili ne yazık ki obez pozisyona geliyorlar. Günde her akşam bir çay bardağı havuz suyu içerek çocuklarımızı daha sağlıklı hale getirebiliriz. Bunu temin etmek ve uygulamak çok kolay. 70-80 liraya havuç sıkma makinaları elde edebiliyoruz” dedi.

Pilot bölge olarak Beypazarı’nda ücretsiz olarak okullarda havuç suyu dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen Gençer, şunları kaydetti:

“Beypazarı’nda havuç ile ilgili kampanya yapmaya başladık. Ana sınıfından başlayarak ilkokullar sonrasında diğer öğretim kurumları ve kamu kuruluşlarında ücretsiz olarak havuç suyunun faydalarını anlatarak böyle bir çalışma başlattık. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir projedir. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika’da havuç suyu ile ilgili aynı donanıma sahip çocuklarımız arasında 3 ay süreyle her akşam yatmadan önce bir çay bardağı havuç suyu içen çocuklarımızın 3 ay çerisinde bilgi depolama öğrenme yeteneklerinin arttığı ve bunun da notlarına yansıdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Asitli içecekler yerine doğal olan havuç suyunu anne ve babaların çocuklarına içirmelerini öneriyorum.”

Ankara genelinde izinlerin alınması durumda havuç suyunun dağıtılabileceğini söyleyen Gençer, “Biz havuç başta olmak üzere en iyisini en kalitelisini en fazlasını üretiyoruz. Havucunda yaygın hale gelebilmesi içinde tanıtım ve reklamının yapılması lazım. Gerek kooperatif gerekse üreticiler bu konu da desteklerini alarak Beypazarı’nı pilot bölge olarak seçtik ve ücretsiz olarak dağıtacağız. Hatta Ankara geneli bütün okullarımız da gerekli izinleri alarak ücretsiz olarak dağıtmayı düşünüyoruz” dedi.