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Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret

Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri konuk etmeye devam ediyor.


Merkezin bu kez ziyaretçileri Çubuk Harika Özel Eğitim Merkezi öğrencileri oldu. Mamak Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından öğrencilere çalışmalar anlatılarak, sorular yanıtlandı. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda bilgi alan öğrenciler barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi.Ziyarette özellikle yavru köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu.Köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, kendi elleriyle mama ve su vererek barınaktaki hayvanları besledi. Gelecek kuşaklara doğa ve hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini kaydeden Veteriner Hekim Eser İnsel, “Bu dünya sadece bizim değil, tüm canlılarındır. Doğayı ve hayvanları koruyup kollamak zorundayız. Doğa ve hayvan sevgisi ve bu bilincin aşılanması için yapılan ziyaretleri önemsiyoruz” dedi.

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