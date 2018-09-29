(Özel) Şehit Musa Özalkan Kültürevi'nde yetişen çocuklar Ankara'da

Şehit Musa Özalkan'ın adına Suriye Çobanbey'de kurulan Kültürevi'nde yetişen çocuklar Ankara'yı ziyaret etti. Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği görevlisi Çağrı Koçyiğiti ''Suriye Çobanbey'de şehidimiz Musa Özalkan'ın bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Onun vasiyeti gereği bir kültür merkezi açtık'' dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit olan Astsubay Musa Özalkan'ın göreve gitmeden önce vasiyette bulundu. Şehit Özalkan vasiyetinde ''Şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığıyla Telafer'deki Türkmen balalar için anaokulu veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılsın ve ismim verilsin'' demişti. Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye Çobanbey'de Kurta-Ar İnsani Yardım Derneği tarafından Musa Özalkan Kültürevi kuruldu.

''Suriye Çobanbey'de şehidimiz Musa Özalkan'ın bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Onun vasiyeti gereği bir kültür merkezi açtık''

Musa Özalkan Kültürevi'nde yetişen çocuklar Ankara'da yapılacak olan topaç turnuvasına katılmak amacıyla Ankara'ya geldi. Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği görevlisi Çağrı Koçyiğit, ''Kurt-Ar İnsani Yardımlaşma Derneği olarak buradayız. Suriye Çobanbey'de şehidimiz Musa Özalkan'ın bize bıraktığı bir vasiyet vardı. Onun vasiyeti gereği bir kültür merkezi açtık. Kültür merkezinin ilk emanetlerini de buraya getirdik. Topaç turnuvaları var Ankara'da. Gelen topaç ekibimize Ankara'yı gezdiriyoruz. Anıtkabir'e getirdik'' ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'i gezen ve çok etkilendiğini belirten Merve Maho, ''Anıtkabir çok güzel bir yer. Atamızı çok daha yakından tanıdık. Bizi buraya getiren abilere ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Buraya topaç turnuvası için geldik. Biz de turnuvada olacağız. Burayı daha yakından tanımamız için burayı gezdiriyorlar. Anıtkabir'de atalarımzıın ne yaptığını öğrendik. Nasıl mücadele ettiklerini öğrendik. Her şey çok güzeldi'' şeklinde konuştu.

Hatice Loyek isimli çocuk ise, ''Buralar çok güzel. Mutluyuz. Çobanbey'den geldik. Topaç yarışmasına geldik. En çok parkları sevdim. Keşke burada otursam diye hayal ediyorum'' dedi.

Muhammet Ali Hasan adlı çocuk da, ''Kemal Paşa hoşuma gitti. Çok güzeldi her yer. Eserlerle dolu'' diye konuştu.