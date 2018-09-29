(Özel) Yunus timlerinin nefes kesen eğitim süreci

Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, 1993 yılından bu yana başta asayiş ve narkotik olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa zamanda müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması için 65 ilde görev yapıyor. 1995 yılında da Ankara'da faaliyete başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri'ne dahil olmak isteyen gönüllü polis memurları, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaşanan olaylara motosikletle hızlıca müdahale eden yunus timlerine, profesyonel ekipler aracılığıyla her türlü koşulda motosiklet kullanma ve görev yapma konularında eğitim veriliyor.

Motosikleti yere düşürene 'şınav cezası'

Time personel seçimi ilk olarak gönüllülük esasına göre yapılıyor. Gönüllü olarak Time dahil olmak isteyen kadın personelde 1.70, erkekte ise 1.75 cm boy şartı aranıyor. Tüm bu şartları yerine getiren personeller daha sonra zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Eğitim sırasında motosikleti yere düşüren adaylar, şınav çekme cezası alıyor. 1 hafta teorik ve 1 haftası da uygulamalı olarak eğitim gören personellerden başarılı olanlar, Yunus Timlerine dahil oluyor. Ülke genelinde 3 bin 73 personel ve bin 429 motosiklet ile görev yapan Yunus timlerinin eğitim sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi görüntüledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu eğitim sürecinde Yunus timleriyle ilgili bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Devriye Hizmetleri Şube Müdürü Şehsuvar Mehmet Ünal, “Yunus timlerinin şehir planlaması, trafik yoğunluğu ve suç işleme oranları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 1993 yılında İstanbul'da kurulduğunu belirterek, “Motosikletli Polis Timler, (Yunus) başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aynı zamanda aranan şahısların yakalanması gibi meydana gelen olaylarda şüphelilerin en kısa sürede yakalanması amacıyla etkin bir görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ünal, Yunus timlerinin bin 409 motosiklet 3 bin 73 personelle hizmet verdiğini kaydederek, şuanda 65 ilde kuruluşlarının olduğunu ve bu yıl ki hedeflerinin ise 70 ile yaymak olduğunu bildirdi.

“Bayanlarda 1.70 boy, erkeklerde de 1.75 boy standardı arıyoruz”

Yunus timlerine personel seçimiyle ilgili Ünal, “Bin 200 motor gücü olan motosikletler kullanıyoruz. Teknolojinin en son getirdiği cihazlar bunlar. Her türlü güvenlik donanımına sahip olsa da personelinde aynı şekilde belli bir boy standardı ve güçte olması gerekiyor. Bunun içinde öncelikli amacımız gönüllülerden olmak üzere, bayanlarda 1.70 boy, erkeklerde de 1.75 boy standardı arıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tim'in zorlu eğitim sürecine ilişkin Ünal, şunları kaydetti:

“Yıllarını bu işe adamış profesyonel eğitimcilerimizle sadece motosikletin kullanımı değil aynı zamanda motosikletle görev yapabilmesi yönünde, hem sıkışık trafikte hem de hızlı trafikte görev yapabilecek şekilde eğitim veriyoruz. 1 haftası teorik 1 haftası da pratik olmak üzere eğitim veriyoruz.”

Yunus Timlerinin kıyafetleri

Yaz kış motosikletle görev yapan Yunus timlerinin kıyafetlerinin son derece kaliteli polyester ve polyamid kumaşlardan yapıldığını söyleyen Ünal, “İçeride yeteri destekleri var. Aynı zamanda kask alımlarımızı yaparken son derece yüksek standartlarda testlere tabi tutulmuş kaskları alıyoruz. Görevin önceliği gibi personelimizin de güvenliği bizim önceliğimizdir” dedi.

“Yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz”

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Devriye Hizmetleri Şube Müdürü Şehsuvar Mehmet Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

“Suç ve suçlu ile mücadelede etkinliği ve başarısı halkımız tarafından da takdir edilen Motosikletli Polis Timleri, teşkilatımızın şehirlerdeki görünürlüğünü artırmak ve aynı zamanda en yüksek kalitede hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımıza güven duygusunu en güzel şekilde aktarmak hedeflerimiz arasında.”