Pakistan ile Türkiye’nin tecrübeleri paylaşılıyor

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), Su Kaynakları Kalkınma Ajansı (WAPDA) ve Federal Sel Komisyonu (FFC) temsilcilerinden oluşan heyet, gerçekleşen ziyaret programı kapsamında, İstanbul, Bolu ve Ankara’da resmi temasların yanı sıra sahada da incelemelerde bulundu. Programın başında DSİ Gölköy Tesisleri ve Tekke Barajı inşaatında incelemelerde bulunan heyet yetkililerden bilgi aldıktan sonra, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş tarafından kabul edildi. Burada meteoroloji ile ilgili faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının akabinde Elmadağ Radar Üssü ziyaret ederek radarın çalışma düzeneği hususunda bilgi aldı.

DSİ Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezini ziyaret eden heyet, burada taşkın ve sel önleme çalışmaları ile mobil uygulamalar konusunda bilgilendirildi. DSİ Makine, İmalat ve Dağıtım Daire Başkanlığı oturumunda ise, DSİ personeline yönelik simülasyon ile eğitim faaliyetleri ve DSİ makine kapasitesi anlatıldı. Söz konusu heyet, ziyaret programı kapsamında TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin tarafından kabul edildi. Toplantıda TİKA’nın Pakistan’daki faaliyetlerine değinen Çetin, Pakistan’ın tarihi ve kültürel boyutları itibarıyla Türkiye için kardeş ülke olduğunu belirterek her iki ülke yararına geliştirilecek projeler için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Heyeti temsilen konuşan Su Kaynakları Kalkınma Ajansı (WAPDA) yetkilisi Shahid Hamid ise, TİKA’nın ülkelerine sağladığı katkılardan dolayı müteşekkir olduklarını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Görüşmede ayrıca, Pakistan’da TİKA ve DSİ işbirliğinde gerçekleştirilmesi düşünülen “Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Programın son gününde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek tarafından kabul edilen heyet, ziyaret programının ve gelecekteki işbirliği imkanlarının değerlendirilmesinin ardından katılım sertifikalarını aldı.

Ankara ve İstanbul’da düzenlenen sosyal programlarda Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri gibi tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi.