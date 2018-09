Pakistan Savunma Günü Ankara’da kutlandı

Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, “Pakistan Savunma Günü” vesilesiyle resepsiyon tertipledi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, pek çok ülkenin askeri ve diplomatik temsilcisi ve çok sayıda davetli katıldı.

“Pakistanlı kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk”

Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunması ile başlayan programda, Pakistan kültürüne ait eserler sergilendi. Davetlilere konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma sürecinden beridir Pakistan halkının her zaman desteğini arkasında hissettiğini belirterek, “Bizim Yunanlılara karşı yaptığımız savaş sırasında bizlere gösterdiği desteği her Türk vatandaşı çok iyi bilmekte ve her zaman saygıyla minnetle anmaktadır. Bu sadece 1920’lerde bitmiş değil, bu süren bir dostluk ve destek. Ne zaman ihtiyacımız olsa, 1974 dahil Pakistanlı kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Bundan dolayı da son derece mutluyuz” diye konuştu.

Bölgesinde terörün sonlanması adına Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin büyük çabalar ortaya döktüğünü açıklayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ilişkilerimizin yakınlığı karşılıklı faaliyetlerimizi kolaylaştırmakta ve biz bu arada Pakistan’ın terörle mücadele başta olmak üzere ülkesi ve bölgesi için neler yaptığının farkındayız. Bu da bölge için büyük bir önem arz etmekte. Hem barışın ve istikrarın temini bakımından, hem de oradaki rahatlık ve huzurun gelişmesi bakımından orada Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin yaptıkları bilinmektedir.”

Pakistan ile yakın tarihi bağlar ve kültürel bağlardan dolayı Türkiye’nin son derece rahat olduğunu vurgulayan Akar, “Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliğimizin bundan sonra da hayati önem taşıdığını bilerek istikrarlı bir şekilde her geçen gün artacağını düşünüyoruz.”