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29 Kasım 2017 14:39

Pakistan’da arıcı kadınlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan’ın Çitral bölgesinde sel felaketinden etkilenen 142 kadın arıcıdan oluşan Arıcı Birliğine ekipman desteğinde bulunularak, eğitim programı düzenlendi.

Pakistan’da arıcı kadınlara destek

29 Kasım 2017 14:39


TİKA, Pakistan’ın KPK Eyaleti’nde ülkenin en kuzey noktasında bulunan Chitral bölgesindeki 142 kadından oluşan Arıcı Birliğine 426 kovan, arı kolonileri ve gerekli ekipmanlardan oluşan arıcılık başlangıç kiti desteğinde bulundu. Proje kapsamında ayrıca Pakistan Tarım Araştırma Enstitüsünden görevlendirilen 2 uzman eşliğinde 5 gün süren eğitim programı düzenlendi. Verilen uygulamalı eğitimin yanında, proje süresince arıcı kadınlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin yakından izlenmesi ve mevcut kovanların periyodik bakımının yapılması amacıyla bölgeden deneyimli arıcılar görevlendirildi. Eğitim sonunda düzenlenen sertifika programında konuşan TİKA’nın yerel proje partneri Serhad Kırsal Kalkınma Programı yetkilisi, söz konusu proje ile kadınların aile ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağını ve kadınların toplumda güçlenmesi açısından projenin çok önemli olduğunu ifade etti.


Eğitim programının sonunda arı kovanlarına ve arıcılık malzemelerine kavuşan arıcı kadınlar, sağlanan destek dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya teşekkür ettiler.




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