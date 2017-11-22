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22 Kasım 2017 16:28

Pakistan’da kadın futbol kulübüne spor malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan’da kadınlar ve genç kızlar arasında son yıllarda giderek yaygınlaşan sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Pakistan’da kadın futbol kulübüne spor malzemesi desteği

22 Kasım 2017 16:28


Diya Kadın Futbol Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 70 ülkenin katılacağı uluslararası futbol turnuvasında TİKA logolu formalarla mücadele edecek. Turnuvaya hazırlık sürecinde ve turnuvada kullanmak üzere temin edilen spor malzemeleri Karaçi şehrinde düzenlenen törenle sporculara teslim edildi. Törene Pakistan Futbol Federasyonu yetkilileri, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA Koordinatör Yardımcısı İbrahim Katırcı ve sporcular katıldı. Koordinatör Aktuna, sporun genç kızların sosyalleşmesinde ve özgüvenlerinin inşasında önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, bu gibi projelerin genç kızları spor yapmaya teşvik edeceğini belirtti. Aktuna, sporculara Çin’de katılacakları turnuva için başarı dileklerini iletti.


Diya Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sadia Sheikh ise, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen bu desteğin iki ülke arasındaki dostluğun somut bir örneği olduğunu belirterek, Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.


Pakistan, 2015 yılında Dünya Ekonomi Forumu tarafından hazırlanan “Küresel Cinsiyet Ayrımı” sıralamasında 144 ülke arasında sondan birinci sırada yer alıyor. Pakistan’da ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından kadın-erkek eşitsizliğinin giderilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.




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