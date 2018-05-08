Pakistan’da Uluslararası Mesleki Eğitim Konferansı düzenlendi

Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Mesleki ve Teknik Eğitim temalı konferans 20 ülkeden üst düzey bürokratları, akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve mesleki eğitim uzmanları bir araya getirdi. Mesleki ve teknik eğitim alanında farklı ülkelerdeki tecrübelerin paylaşılması, iş birliği imkanlarının tartışılması ve sektörde yaşanan sorunlara özgün çözüm önerilerin getirilmesi amacıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasında, Pakistan Federal Bakanı Baligh ur Rahman, mesleki eğitimin Pakistan için önemine değinerek, bu alanda öğrenim gören gençlere iş olanağı yaratılması için özel sektöre büyük iş düştüğünü belirtti.

Farklı ülkelerdeki mesleki eğitim uygulamalarının tanıtıldığı konferansta, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Yoksullukla Mücadelede Mesleki Eğitimin Rolü başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Gülay, Suriye’de yaşanan savaştan dolayı Türkiye sığınan mülteci ailelerin genç bireylerinin meslek sahibi olması ve topluma kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığına ait meslek liselerinde uzun süreli sertifika programlarının düzenlendiğini ifade etti.

Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurum Başkanı Zulfiqar Ahmad Cheema, 2017 yılı Mayıs ayında TİKA’nın daveti üzerine Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini, bu ziyaret sırasında Türkiye’nin mesleki eğitim alanında sahip olduğu imkanları yerinde gördüğünü ve bu imkanlardan çok etkilendiğini belirterek, bu alanda Pakistan ile Türkiye arasında işbirliğini güçlendirmek için somut adımlar atıldığının altını çizdi.

Federal Eğitim Bakanlığının onur konuğu olarak konferansa katılan TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, yaptığı konuşmasında, TİKA’nın yüzden fazla ülkede mesleki eğitim alanında projeler gerçekleştirdiğini, genç bir nüfusa sahip olan Pakistan’ın bu alandaki potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayarak, TİKA tarafından başkent İslamabad’da ülkenin 4 farklı eyaletinden gelen öğrencilerin teorik ve uygulama eğitimi bir arada alabileceği model bir Mesleki Eğitim Lisesi oluşturulmasının planlandığını belirtti.

Avrupa Birliği, Alman Kalkınma Ajansı (GIZ), İslamabad Norveç Büyükelçiliği ve Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu (NAVTCC) işbirliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren konferans Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussain’in katılımıyla düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.