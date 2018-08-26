Paladöken: "Malazgirt Meydan Muharebesi Türk’ün şanıdır"

TESK Genel Başkanı Palandöken, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Anadolu’nun Türk milletine vatan oluşunun 947’nci yıl dönümünün birlik ve büyük bir gururla kutlandığını belirten Palandöken, "Allah birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Bugün Anadolu’ya sahip çıkmak sadece vatanımıza sahip çıkmak değil insanlığın kurtuluşuna da hizmet etmek ve garipleri ile haksızlığa uğrayanlara tercüman oluyoruz. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alpaslan’ın öncülüğünde kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferinin 947’nci ve 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyonkarahisar Kocatepe’de Başkomutan Mustafa Kemal’in öncülüğünde başlayan Büyük Taarruz’un 96’ncı yıl dönümü aziz milletimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Meydan Muharebesi’nin Türk’ün şanı olduğunu belirten Palandöken, mesajında şunları kaydetti:

"947 sene önce Anadolu topraklarında başlayan kutlu yürüyüşümüzü, 847 sene sonra 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros’ta imzalanan teslimiyet belgesi ve 10 Ağustos 1922 tarihinde imzalanan Sevr Anlaşmasıyla durdurarak, Türk milletinin Anadolu’daki varlığına son vermek ve yeni bir Endülüs vakası oluşturmak isteyenlerin, oyunlarının bozulduğu, bu topraklardan ebediyen kovuldukları büyük gündür. Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarının kapısını küfre kapatan aziz milletimiz, 1915 Çanakkale savaşında olduğu gibi, 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan büyük taarruzda da uğruna savaşacağı milli, insani, İslami değerlerle bezenmiş haklı sebepler etrafında 7’den 70’e kenetlenerek iffetini, izzetini korumuş, esaret zinciri vurmak isteyenleri perişan etmiştir. Bu büyük zafer milletimizin bağımsız yaşama madalyası, cumhuriyetin, milli egemenliğin, küllerinden yeniden doğacak yeni Türk devletinin habercisidir. Bize hürriyetimizi ve istikbalimizi kazandıran bu büyük zafer; ’bir hilal uğruna toprağa giren’ şehitlerimizin, gazilerimizin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, kahraman silah arkadaşlarının, anaların, bacıların, ninelerin, dedelerin armağanı ve yiğit milletimizin düştüğü yerden kalktığı andır."

"Bugünlerde milletimizin 1071’de başlayan kardeşliğine göz diken içimizdeki hainler ve onları sahaya süren Türkiye düşmanı küresel sömürgeciler bilmelidir ki; aziz milletimiz istikbaline, istiklaline, vatanına, dirlik ve düzenine, birlik ve beraberliğine kasteden iç ve dış düşmanlarını dün olduğu gibi bugünde kahredecek güçtedir" diyen Palandöken, tarihten ders almayan bu gafillerin ordusu için tarihin tekerrürünün yakın olduğunu kaydetti. Palandöken, "Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Sultan Alparslan’dan Fatih’e ve Atatürk’e uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet ve şükranla anar, Büyük Taarruz’un 96., Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 947. yıl dönümünü kutlar, aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde ebediyete kadar hür ve müstakil yaşamasını dilerim” dedi.