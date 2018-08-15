Palandöken: "Alınan tedbirler olumlu sonuç verdi"

Dolar son tedbirlerden sonra 7.22 TL’den bugün itibariyle 6.05’TL ye kadar geriledi" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolarda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli ekonomi için vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Palandöken, "Dövizdeki dalgalanmalar, alınan tedbirler sayesinde olumlu sonuç vermeye başladı. Dolar son tedbirlerden sonra 7.22 TL’den bugün itibariyle 6.05’TL ye kadar geriledi. Sevindirici gelişmelerin daha da iyi olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmaların daha aşağı gelmesi için özellikle ev ve dükkan kirasını dövizle ödeyen esnaf ve vatandaşların yaşadıkları ekonomik sıkıntıdan kurtarılmaları önemli. Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini bükmekte ve düşündürmekte. Esnafın maliyetinin artması ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu durumda yapılması gereken sözleşmeler mutlaka döviz yerine TL’ ile güncellenmelidir" ifadelerini kaydetti.

"ABD ürünlerine boykot kararını destekliyoruz"

Ülke içindeki tüm ticari işlemler ve sözleşmelerin TL ile yapılması gerektiğini belirten Palandöken, milli ekonomi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ürün kullanılması ve ABD ürünlerine boykot kararını desteklediklerini ifade etti. Palandöken, milli ekonomi için milli seferberliğin olduğu bu dönemde vatandaşların ithal ürünler yerine yerli ürünleri satın alıp kullanmaya özen göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "’Yerli malı yurdun malı herkes olunu kullanmalı’ atasözünü asla unutmamalıyız. Ülkemizdeki dövizi içeride tutmak için ithalat azaltılmalı ve yerli üretim teşvik edilerek ihracat artırılmalı. Ancak bu önemli günde yerli ürünlere vatandaşların yönelmesi sebebiyle fırsatçılık yapılmamalı ve fiyatlar rastgele artırılmamalı. Tek yapılması gereken yerli ürünlerin teşviki için üreticiden tüketiciye herkes sorumluluk alarak ülkemizin geleceğine olumlu katkı sağlamalıdırlar" açıklamasında bulundu.

"Dövizden vazgeçilip TL’ye dönülmeli"

Palandöken, milli ekonomi için milli seferberliğin olduğu bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Döviz kurlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde tüm iş adamları ve STK’lar yurt içindeki ticari işlemlerin TL cinsinden yapılması için öncülük etmeli. Dövizdeki dalgalanmaların piyasaya olan etkilerini minimuma indirmek için ilk olarak dövizle yapılan kira sözleşmeleri TL ile güncellenmeli. Ekonomide ani dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde kazancı döviz olmayan iş adamlarının döviz kuru üzerinden kira ödemesi ve borçlanması adeta kumar oynamak gibi bir şeydir. Esnaf kirasını ödeyemezse mülk sahibi de alacağını alamaz. Zincirleme devam eden bu durumun piyasada tıkanıklık oluşturmaması ve her iki tarafın da kazançlı çıkması için dövizden vazgeçilip TL’ye dönülmeli. Milli paranın kullanımının teşvik edilmesi için vatandaşların kamu spotu ile bilinçlendirilmelidir."