Palandöken: “Cumhuriyet ülkemizin en önemli değeridir”

yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberliğimizin ilelebet var olmasını diliyorum” dedi.

Demokrasinin ve cumhuriyetin ülkemiz için olan önemine vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, ‘Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli cumhuriyettir.' Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 yıl önce bugün ilan ettiği cumhuriyet bize en önemli mirastır. Egemenliğin ve söz hakkının millette olduğu cumhuriyetimizin kıymetini bilmemiz lazım. 95 yıllık bu miras her yıl coşku ile kutlanarak bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü pekiştirmektedir. Bu tarihi gün ortak değerlerimiz, birlik ve beraberliğimizle daha güçlü daha güzel yarınlara çıkmalıdır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her vatandaşın görevidir. Bu görev bilinci ve minnet borcu ile cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşamasını diliyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı coşku ile kutluyorum.”