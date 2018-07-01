Palandöken: "Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken, emekliliği gelmiş ancak prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini kaydetti. Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarlar için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolünün imzalanması gerektiğini belirten Palandöken, "Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Ancak yeni yapılandırma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli olmamalı. Zaten krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlamalı” ifadelerini kullandı.

"Esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir protokol bekliyor"

Emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması gerektiğine değinen Palandöken, şunları kaydetti:

“Daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan ve esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesini sağlayan protokolün süresi sona erdi. Emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli oldu. Ancak emeklilik bekleyen çok sayıda esnafımız çeşitli nedenlerle bu yapılandırmadan faydalanamadı. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir protokol bekliyor. Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısında da bir risk taşımıyor. Çünkü protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenmektedir."

Bazı vatandaşların sicil engelinden dolayı SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden faydalanamadığını dile getiren Palandöken, “Yeni yapılacak işbirliği protokolü ile esnafımız arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli. Bir önceki protokol imzalanırken mağduriyetlerin ortadan kalkması için taksitlendirme yaparken esnafın siciline bakılmayacağı belirtilmişti. Ancak banka, sicili bozuk olanlara kredi vermedi. Yeni yapılandırma da emekli olacak olan esnafımıza sicil engeli olmamalı” şeklinde konuştu.