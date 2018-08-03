Palandöken: “Enflasyonu tetikleyen enerjideki zamlardır”

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0,55, yıllık yüzde 15,85 artarak tahminlerin altında kaldı. ÜFE ise aylık yüzde 1,77, yıllık yüzde 25 artış gösterdi. Özellikle ÜFE’deki artış, döviz kuruna bağlı olarak üreticinin maliyetindeki artışa işaret ediyor. Aylık bazda en yüksek artışın lokanta ve oteller grubunda gerçekleşmesinde turizm sezonunun açılması oldukça etkili. Öte yandan sezon indirimlerinin başlaması ile aylık bazda en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Akaryakıta gelen zamlar ÖTV uygulaması ile kontrol altına alınmış olsa da yıllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda oldu” dedi.

“Enerji fiyatları kontrol altında tutulursa enflasyon geriler”

Enflasyonla mücadele etmek için öncelikle enerji kalemlerindeki zamların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon ekonominin en öncelikli sorunlarından biri haline geldi. Yaz aylarında enflasyon genellikle bir düşüş trendine giriyor. Aylık bazda enflasyon artışı haziranda yüzde 2,61 artış gösterirken temmuzda aylık yüzde 0,55 artışla beklentilerin altında seyretti. Önümüzdeki dönemde enflasyonun yeniden yükseliş trendine girmemesi için yapılan zamların ertelenmesi ve mümkün olduğunca diğer ürünlere zam yapılmaması gerekir. Özellikle enerji gibi çok yoğun bir şekilde girdi olarak kullanılan lokomotif ürünlere zam yapılmamalı. Özellikle elektrik, su, doğal gaz ve akaryakıt zamlarının önüne geçilmeli ki enflasyonla mücadelemiz başarılı olsun” diye konuştu.