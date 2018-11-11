Palandöken: “Enflasyonun artması dolarla ilgili değil”

Enflasyonun artması fırsatçıların işidir. Öyle ki enflasyonla bu kadar mücadele edilmesine rağmen Ekim ayında enflasyon rakamları yine yüksek çıktı. Bu rakamlar, bazı fırsatçıların indirim adı altında zam yaptığını ortaya çıkararak, bu konudaki uyarılarımızı da doğruladı” dedi.

Liberal ekonomide dengelerin kendiliğinden yönünü bulacağını yaptığı yazılı açıklamada belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonla topyekun mücadele adına bir ay önce başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası için ülke genelinde 2 bini aşkın firma indirim yapacağını taahhüt etmişti. Ancak çok sayıda firma, indirim sözünü tutmadığı gibi enflasyonla mücadele indirimlerini kendi lehine kullandı. Satılmayan üç beş ürüne indirim etiketi koyarak müşteri çekmeye çalıştılar. İndirim kampanyalarının Ekim ayı enflasyonuna kısmen de olsa yansıması bekleniyordu ancak Ekim'de enflasyon aylık yüzde 2.67 arttı. Buradan anlaşılıyor ki serbest piyasa koşullarında müdahale edilmesi fayda getirmez. Arz ve talep dengesindeki üretime ağırlık verilmeli. Eylül ayı ile Kasım ayı karşılaştırıldığında öngörümüzün ne kadar isabetli olduğunu herkes görecektir. Dolayısıyla piyasalara müdahale edilmeden, kendi içerisinde en kısa zamanda oturacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

“En çok esnaf ve üretici kesimi desteklenmeli”

Nakit akışının bundan sonraki süreçte piyasalara intikal edeceğini ifade eden Palandöken, “Piyasalardaki rekabet ortamının en etkin oyuncuları hiç kuşkusuz esnaftır. Yaşa ve yaşat felsefesi piyasalarda dengedir. Piyasadaki dengenin oturması için en çok desteklenmesi gereken kesimler üretici ve esnaftır. 2 milyonu aşkın çoğunluğu ile ekonomide kilit bir halka olan esnaf ve sanatkarımızın piyasadaki rolü çok önemlidir. Üretici kesime ve esnafa verilecek destek piyasaya kısa zamanda yansıyacaktır” dedi.