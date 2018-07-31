Başvuru süresinin uzatılması esnaf ve sanatkarımız açısından sevindirici" dedi.

7143 sayılı Kanunla getirilen vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kanunun başvuru süresinin uzatılmasını sevindirici bulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "31 Temmuz itibariyle sona erecek olan yeniden yapılandırmanın başvuru süresi, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 27 Ağustos Pazartesi tarihine kadar uzatıldı. Daha önce talep ettiğimiz gibi, başvuru süresinin bir ay kadar uzatılması esnaf ve sanatkarımızın yararına olacaktır. Esnaf ve sanatkarımız bu fırsatı çok iyi değerlendirerek vergi borçlarını yapılandırmak için gereken süreyi çok iyi değerlendirmeli. Öte yandan daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların da bu son kanundan yararlanmaları konusunda bir hak tanınmalı" diye konuştu.