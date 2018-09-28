Palandöken, “Esnafın haritası çıkıyor"

Veri paylaşımına ilişkin protokol ile esnafın haritasının çıkacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile TESK olarak imzaladığımız protokolle esnafın haritası çıkmış olacak. Karşılıklı veri paylaşımları ile elektronik ortamda bir esnaf veri tabanı oluşturulacak. Bu veri tabanında, esnafın kapasite raporu yani sermayesi, ne üretiyor, ne kadar üretim yapıyor, kaç çalışanı var, kredi alma durumu, kredi aldıktan sonra üretim veya satışında ne kadar artış oldu gibi konular ile KOSGEB'den ne kadar esnaf kredi almış, bu kredilerin tutarları, kredi kullanan esnafın sektörlere göre dağılımı gibi konular olacak. Belli kesimlere ve sektörlere yönelik olarak KOSGEB tarafından kredi ve destekler sağlanabilecek. Tarafların bu veri paylaşımı ile esnaf ve sanatkarın ve onun kredi alma durumu daha iyi izlenerek analiz edilecek” diye konuştu.

“Esnafa verilen kredi desteği planlı programlı olacak”

Bu protokol ile kredi desteğinin daha planlı programlı olacağını belirten KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise “TESK gibi birçok kurumla kredi desteklerinden faydalanmaya ilişkin protokol imzaladık. Esnafın en çok hangi sektörlerde hangi miktarlarda kredi kullandığı, hangi sektördeki esnafın krediye ne kadar ihtiyacı olduğu gibi konularda sistemimizde hafıza kaydı olacak. Bu protokolü ileride, esnafa kredi desteği konusunda daha sağlıklı, adil ve hızlı bir sistem oluşturmanın ilk adımı olarak nitelendiriyoruz. Esnafın ve sektörlerin kapasite raporları ile verilecek kredi destekleri daha planlı ve programlı şekilde gerçekleşecek” şeklinde söyledi.