Palandöken: “Esnafın korunması için önemli bir adım atıldı”

Küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabet karşısında korunması için Ticaret Bakanlığı tarafından çok önemli bir adım atıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği esnaf ve sanatkar camiası adına olumlu buluyoruz. Bu yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak” dedi.

“Bazı ürünlerin piyasadaki fiyat farkının önüne geçilecek”

Perakende Ticaret Yönetmeliği'ndeki değişikliğin hem esnaf için hem de üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satan büyük ve zincir mağazalar, bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmeler artık üreticiye ve tedarikçiye tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az ödeme yapamayacak. Yapılan değişiklikle büyük ölçekli işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonlarını küçük ticari işletmeler ve esnafın aleyhine kullanmasının önüne geçilecek. Bu karar sayesinde esnaf ve sanatkarımızın ürettiği ürünler piyasa değerinin altında satılamayacak. Küçük esnaf haksız rekabet karşısında korunmuş olacak. Fiyatları meslek odaları tarafından belirlenen ürünlerin piyasadaki fiyat farkı fazla olmayacak” diye konuştu.

“Denetim mekanizması etkin bir şekilde kullanılmalı”

Bu sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinin denetim mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu söyleyen Palandöken, “Özellikle indirim marketlerinin kendi markası ile sattıkları ürünlerin çok ucuza mal edilip yüksek kar marjlarıyla satılmasının önüne geçilecek. Ancak bu yeni sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, denetim mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı. Zincir marketlerin ve indirim marketlerinin ödemeleri düzenli olarak denetlenmeli” şeklinde konuştu.