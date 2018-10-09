Palandöken: “Esnafın yardım eli enflasyonu da aşağı indiriyor”

Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor" dedi.

Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımız, yılların verdiği tecrübe sayesinde piyasanın nabzını yakından takip etmektedir. Böyle bir ekonomik dalgalanmada yapılacak olası zamların vatandaşın kesesini ne ölçüde etkileyeceğini çok iyi bilmektedir. Hiçbir esnaf ve sanatkar, yıllardır dükkanına girip çıkan, hal hatır soran müşterisini üç beş kuruş için kaybetmek istemez. Çünkü Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız için müşteri velinimettir. Tüm girdiler ve maliyetler artsa bile esnafımız enflasyonla topyekün mücadele vermektedir. Zaten küçük esnaf sürekli mal alıp sattığı için ürün sirkülasyonu hızlıdır ve stokçuluk yapacak yeri bile yoktur. Şu an piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusu kesinlikle esnaf ve sanatkarımız değildir. Yapılan zamların en büyük sorumlusu fırsatçılık yapan bazı büyük mağazalar ve stokçulardır" diye konuştu.

"Büyük mağazalar zamları promosyon ile saklamaya çalışıyor"

Bazı büyük mağazaların fiyatlarını önce artırıp sonra indirim varmış gibi gösterip peşin fiyatına taksit, promosyon gibi taktiklerle yaptıkları zamları saklamaya çalıştığını belirten Palandöken, “Türkiye'de binlerce esnafın rekabet halinde olduğu büyük mağazalar, döviz kurunu bahane ederek birçok ürüne neredeyse yüzde 100 zam yaptı. Ancak indirim aldatmacası ve çeşitli yöntemlerle bu zamları vatandaşlardan saklıyorlar. Vatandaşlarımız kredi kartından taksitle alışveriş yaptığı için çoğu zaman bu fiyat artışının bilincine varamıyor. Kredi kartını dolduran vatandaşlar veresiye alışveriş yapmak için mahalle esnafına koşuyor. Vatandaşın faizsiz bankası olan esnafımız, gereksiz zam yapmak şöyle dursun bir de veresiye satış ile sosyal dayanışma gösteriyor. Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Başta elektrik, su, akaryakıt gibi temel girdilere yapılan zamlar, esnaf ve sanatkara direkt yansıyor. Zaten esnafımızın kazancı faturalara, dükkan kirasına, stopaj vergisine gidiyor. Esnafımız sattığı malın yerine rafa yeni mal bile koyamıyor" dedi.

"Esnaf, veresiye defterine yazarak enflasyonu bir noktada önlüyor" diyen Palandöken, "Çünkü esnaf vade farkı uygulamıyor. Zamların mümessili küçük esnafımız değil, fırsatçılık yapan bazı büyük firmalar ve stokçulardır. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır" ifadelerini kaydetti.