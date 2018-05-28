Palandöken: “Gençlerin geleceği için 2 Haziran’da sessizlik”

Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araçlar sınav günü korna ve klakson çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, öğrencilerin geleceğini belirleyen sınavlar esnasında tüm vatandaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim ve öğretim yapılan saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klaksonun çalınmaması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, "Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Okul çevresindeki inşaat, yol yapımı ve tadilat çalışmalarına sınav günü ara verilmeli. Siyasi partiler, özellikle sınav günü okulların çevresinde yüksek sesle propaganda yapmamalı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.

“Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmasın”

Geçmiş yıllarda sınav günü yapılan bilinçsiz davranışların bu yıl tekrarlanmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına kesinlikle engel olunmalı. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin çalışmaları yoğunlaşmışken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Hiçbir öğrencimiz dışarıdaki gürültü nedeniyle sınavına odaklanma sorunu yaşamasın” diye konuştu.

Palandöken, "Türkiye genelinde 996 bin öğrenci, iyi bir liseye girmek için 2 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek. Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında çocuklarımızın geleceğini düşünerek gürültülü seçim propagandalarına ara verilmeli. Tüm özel ve ticari araçlar sınav günü korna ve klakson çalmamaya özen göstermeli. Gençlerimizin geleceği için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.